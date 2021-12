Der DRK-Kreisverband Südliche Weinstraße bietet zusammen mit der Kreiswasserwacht Südliche Weinstraße und dem DRK-Ortsverein Maikammer eine Sonderimpfaktion an. Geimpft wird am Dienstag, 21. Dezember, von 17 bis 22 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Maikammer, wie Ortsbürgermeister Karl Schäfer am Samstag mitteilte. Möglich sind Erst-, Zweit- und Dritt-Impfungen, verwendet werden die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson und Johnson.