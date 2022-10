Um „exekutive Funktionen – Entwicklungspotenziale durch und für den Sport“ geht es am Samstag, 12. November, in Hörsaal 1 der Universität Koblenz-Landau am Campus Landau.

Der Sportbund Pfalz bietet mit dem Sportärztebund Rheinland-Pfalz sowie mit der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, sein 34. sportmedizinisches beziehungsweise sportwissenschaftliches Seminar an.

Was sind exekutive Funktionen im Sport? „In sportlichen Handlungssituationen lernen die Schülerinnen und Schüler, ihr Verhalten, ihre Emotionen und ihre Aufmerksamkeit zu steuern“, informiert das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg. Der Fähigkeit zur Selbstregulation lägen kognitive Prozesse zugrunde, die in ihrer Gesamtheit als exekutive Funktionen bezeichnet würden. Diese könnten von Bewegung, Spiel und Sport unterstützt werden: Das Arbeitsgedächtnis speichert Informationen. Mit der Selbstkontrolle ist man in der Lage, etwas Bestimmtes nicht zu tun beziehungsweise sich nicht ablenken zu lassen. Zu den exekutiven Funktionen gehört ebenfalls die kognitive Flexibilität: Wer sie hat, ist in der Lage, sich möglichst schnell auf neue Anforderungen einzustellen.

Vorträge und Interviews

Professorin Nadja Schott referiert ab 9.15 Uhr über „Interaktion von Kognition und Motorik im Kindes- und Jugendalter“. „Training und Diagnostik von exekutiven Funktionen im Leistungssport“ ist das Thema von Jan Spielmann, Geschäftsführer des TSG Researchlab Hoffenheim, einer gemeinnützigen Gesellschaft, deren Ziel es nach eigenen Angaben ist, Wissenschaft und Forschung zu zukünftigen Themen in Sport und Gesellschaft zu betreiben. Nach Interviews mit erfahrenen Sportlern spricht ab 12 Uhr Professorin Sabine Schäfer von der Universität des Saarlandes über „Exekutive Funktionen im Kontext von Doppelaufgaben und einer Fitnessintervention im Erwachsenenalter“. Nach jedem Vortrag können die Zuhörer den Referenten Fragen stellen.

Die Veranstaltung dient als Fortbildung für Trainer und Übungsleiter im leistungsorientierten Wettkampf- sowie im gesundheitsorientierten Freizeitsport. Aber auch für Sportlehrer, Kaderathleten, Physiotherapeuten und nicht zuletzt für Sportärzte sind diese Seminare ebenfalls interessant, so der Sportbund Pfalz. Den Übungsleitern wird die Seminarteilnahme mit fünf Lerneinheiten für die Verlängerung ihrer Lizenz anerkannt.

Das Sportmedizin-Seminar moderiert Alexander Bleckmann, Vorsitzender des Sportärztebundes Rheinland-Pfalz.

Kontakt

Anmeldeschluss: 4. November; Ansprechpartner: Peggy Zimmermann, Telefon 0631 34112-36, E-Mail peggy.zimmermann@sportbund-pfalz.de