Nur durch den Einsatz eines aufmerksamen Nachbars ist am Donnerstagabend ein größerer Brand in der Altstadt verhindert worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Nachbar kurz vor 22 Uhr durch einen Knall auf den Brand auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Mittelgasse aufmerksam. Er rief die Feuerwehr und begann sogleich mit einem Gartenschlauch eigene Löschversuche. Dadurch konnte er laut Feuerwehr die Flammen in Schach halten, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren. Auf dem Balkon und im Innenhof hatten sich Blumenkübel und Regale entzündet. Der Brand fraß sich an der Fassade hoch und drohte, unter das Dach zu laufen. Unter Einsatz von Leitern konnte dies verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig ins Freie retten, niemand wurde verletzt.

Am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr musste die Feuerwehr allerdings erneut zur Brandstelle in der Mittelgasse ausrücken. „Trotz sorgfältiger Kontrolle ist ein verstecktes Glutnest in der Giebelwand des Gebäudes verblieben“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Clemens Litty. Deshalb habe man den Dachstuhl geöffnet, um an die Wand heranzukommen und das Glutnest zu löschen. Um bei einem eventuellen Übergreifen der Flammen auf die enge Bebauung gleich reagieren zu können, positionierte die Feuerwehr je einen Hubsteiger in der Kellereistraße und der Mittelgasse. So konnte von zwei Seiten gelöscht werden. Die Hausbewohner mussten für die Dauer der Löscharbeiten das Gebäude verlassen.