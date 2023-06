Weil bei einem Getränkemarkt in der Roßlaufstraße zur Abholung bereitgestelltes Altpapier in Brand geraten war, war die Neustadter Feuerwehr am Freitagmorgen gegen 5 Uhr gefordert. Die Wehr hatte die Situation rasch im Griff. Allerdings ist ein Gitterrollcontainer, in dem das Altpapier deponiert wurde, durch die Hitze beschädigt worden. Außerdem muss der städtische Bauhof den Straßenbelag unter die Lupe nehmen, da auch dort hitzebedingte Schäden nicht ausgeschlossen werden können. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr, die mit fünf Kräften im Einsatz war, keine Angaben machen.