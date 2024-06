Wenn man Neues und Altes zusammenfügt, also Tradition in die Zukunft geleitet, dann folgt man einem kreativen Prozess. So meint zumindest Dagmar Hänel, die Leiterin der Volkskunde am Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Tradition kommt von dem lateinischen Wort tradere, das übersetzt weitergeben oder weitertragen bedeutet. Man gibt also Erfahrungen weiter in das Jetzt und Morgen mit einer Perspektive für die Zukunft. Hänel beschreibt es als ein Kommunikationsprozess, bei dem entschieden wird, was weitergegeben und was davon angenommen wird.

Schöner Gedanke, der sich übrigens vom Ritual abgrenzt. Denn ritualisierte Handlungen ändern sich nicht. Man klebt in festen Strukturen. Das jedoch führt nirgendwo hin. Besser und auch nachhaltiger - um diesen durchaus strapazierten Begriff in den Gedanken ebenfalls einzubringen - ist es also, Bewährtes zu nutzen, eventuell zu verfeinern und mit Neuem sinnvoll zu ergänzen.

Konkretes Beispiel: In Forst wurden altgediente landwirtschaftliche Geräte, die auch nach Jahren treuer Dienste einen gepflegten Eindruck vermitteln, in einem offenen Unterstand vor der Witterung geschützt ordentlich aufgereiht geparkt. Darüber ein Ziegeldach, das sicherlich auf seine Statik hin überprüft wurde. Denn es trägt auf der Gesamtfläche eine Solaranlage. Ob der Maschinenpark den so gewonnen Strom überhaupt nutzen kann, darf bezweifelt werden. Doch Abnehmer für Solarstrom gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft genug. Es ist schön zu sehen, dass funktionstüchtige Geräte und Material fachmännisch gepflegt und genutzt werden und darüber nicht die Verantwortung für die Zukunft vergessen wird. Sogar ganz im Gegenteil.