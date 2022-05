Viele Weinfestbesucher kennen ihn, jetzt hat er ausgedient: der bunt bemalte Bauwagen des Projekts „Prävention uff’m Fescht“.

Der alte Bauwagen, das „Komamobil“, ist Teil des „Koma-Konzepts“ des Arbeitskreises (AK) Jugend & Prävention in Neustadt. Ziel war, mit dem ausgebauten Bauwagen dort präsent zu sein, „wo die Schorle fließt“, erklärt Carola Eckardt von der Beratungsstelle Nidro Neustadt, die zum Therapieverbund Ludwigsmühle gehört. Von 2012 bis 2020 hatte das „Komamobil“ 40 Einsätze auf Stadt- und Weinfesten in Neustadt und den Weindörfern. Junge Festbesucher konnten auf einem Rauschbrillen-Parcours ihr Sehvermögen unter Alkohol simulieren oder mit dem Atemalkoholgerät ihren Promillewert ermitteln.

Das „Komamobil“ ist ein 2010 vom AK entwickeltes und vom Bundesgesundheitsministerium ausgezeichnetes Projekt des „Konzepts zur Minderung des Alkoholmissbrauchs bei Jugendlichen“. Künftig soll das „Komamobil“ unter anderem bei Schul- und Stadtteilfesten dabei sein. Zudem sollen es Veranstalter ausleihen können. Dazu ist der Bauwagen aber zu unflexibel: Um ihn an den Einsatzort zu bringen, war man bisher immer auf die Hilfe des städtischen Bauhofs angewiesen, so Eckardt.

Mit Spenden Ape gekauft

Dank Spenden der Lions-Clubs Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben Germersheim und Haßloch sowie des Blauen Kreuzes Neustadt war es möglich, eine gebrauchte Piaggio Ape zu kaufenen. Das „alte“ Komamobil wird deshalb versteigert, der Erlös soll für den Innenausbau der Ape sowie für Präventionsveranstaltungen oder erlebnispädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche verwendet werden. Geplant ist eine Kooperation mit dem Improvisationstheater „Requisit“.

Besichtigung und Gebotsabgabe ab sofort in der Alban-Haas-Straße in Neustadt, oder Gebot per E-Mail, Betreff „Versteigerung“, an nidro-nw@ludwigsmuehle.de. Den Zuschlag bekommt der Höchstbietende nach den Regeln der Zweitpreisauktion – er zahlt die Summe des zweithöchsten Gebots.