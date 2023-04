Ist endlich ein neues Gelände für die Dirt-Bike-Bahn gefunden? Die Suche nach einem neuen Standort hat gleich mehrere Alternativen zutage gefördert.

Die Dirt-Bike-Bahn steht auf dem Gelände der Ardagh Group, die Firma kann es jederzeit für andere Zwecke beanspruchen. Schon seit über zehn Jahren nutzen Kinder und Jugendliche die Anlage neben dem Sportplatz der Siebenpfeiffer-Realschule plus auf dem rund 2600 Quadratmeter großem Gelände. Seit 2011 besteht ein Pachtvertrag, den die Gemeinde damals mit Ball Packaging zunächst für zwei Jahre abgeschlossen hatte und der sich automatisch jeweils um ein Jahr verlängerte. Kinder, Jugendliche und ehrenamtlich Engagierte hatten damals die Bahn mit viel Engagement gestaltet und unterhalten. Die Firma Ardagh hatte den Vertrag zum 31. Juli 2019 gekündigt und Eigenbedarf angemeldet. Die Anlage ist seither dennoch in Betrieb und kann genutzt werden – bis Ardagh seine Pläne umsetzt. Bisher hat sich das Unternehmen noch nicht geäußert, wann die Arbeiten beginnen.

Die Suche nach einem geeigneten Standort gestaltet sich nicht einfach. Seit Jahren werden Vorschläge gemacht, Vor- und Nachteile abgewägt. Der Fachbereich Bauen und Umwelt hatte ursprünglich zehn Standortvorschläge entwickelt, die im Bauausschuss diskutiert wurden. Zuletzt hatte sich das Gremium mehrheitlich für den sogenannten Böhler Bogen (Freifläche nahe der Sportanlage der Siebenpfeiffer Realschule Plus) ausgesprochen. Für den Bau einer Bikerbahn wäre eine Änderung des Bebauungsplans notwendig gewesen, die das Gebäudemanagement bei der Kreisverwaltung abgelehnt hat, da sie den Bereich als eine Grünablagefläche für schulische Zwecke sieht. Außerdem befürchtete die Kreisverwaltung eine Lärmbelästigung. Auch weitere Lösungsansätze waren nicht zu realisieren.

Wehlache als Alternative

Mangels Standortalternativen lagen die Gespräche im Bauausschuss auf Eis. Zuerst sollten potenzielle Standorte geprüft werden. 2022 hatte die CDU-Fraktion die „Eh-da-Fläche“ am Kreisel Neustadter Straße und parallel zur Westrandstraße (Östlich von Grillhütte, Ski-Club, Judo-Club und Sängerheim) vorgeschlagen. Sie sei gut erreichbar, liege in der Nähe des Bahnhofs, soziale Kontrolle sei gegeben. Die SPD-Fraktion brachte das Areal auf dem Sandbuckel neben der Grillhütte (Ausgleichsfläche für die Photovoltaikanlagen) ins Spiel. Die Gemeinde sah als möglichen Standort den Spielplatz am Ende des Pappelwegs in der Wehlache.

Die Verwaltung hat Vor- und Nachteile geprüft und jetzt die Ergebnisse dem Bau- Verkehr- und Entwicklungsausschuss vorgelegt. Die Verwaltung favorisiert aktuell den Standort Pappelweg und hat vorgeschlagen, im Haushalt Finanzmittel für weitere Planungen bereitzustellen. Anna Krämer (HLL) forderte, dass geprüft werden soll, ob eine Vereinsanbindung möglich ist. Die CDU betonte, das Angebot für Kinder und Jugendliche müsse erhalten und die Kosten müssten niedrig gehalten werden. Ein weiterer Standortvorschlag folgte: „Im Tiefenthal“, wo sich bereits ein Spielplatz befindet. Die FWG-Fraktion will erst einmal den Bedarf ermitteln. Der Bauausschuss entschied einstimmig, den Bedarf zu ermitteln, alternative Projektgespräche zu führen, eine Anbindung an einen Verein und den neuen Standortvorschlag „Im Tiefenthal“ zu prüfen.

Für den Werferplatz, der ebenfalls auf dem Ardagh-Gelände liegt, sollte auch ein neuer Platz gefunden werden. Eine gemeinsame Verlegung mit der Bahn war geplant. Inzwischen ist ein neuer Standort kein Thema mehr.