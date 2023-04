In der Straße „Alter Viehberg“ werden am Mittwoch, 5. April, Bäume geschnitten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Deshalb könnte der Gehweg nach Angaben der Stadtwerke Neustadt kurzzeitig für Fußgänger gesperrt sein. Konkret handelt es sich demnach um Arbeiten an einer Platane zwischen Viehberg-Hausnummer 4 und Mozartstraße. Die Arbeiten seien mit der städtischen Umweltabteilung abgestimmt, ein Baumgutachten liege vor. Bereits am Dienstag werde für den Kfz-Verkehr ein Halteverbot eingerichtet.