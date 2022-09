Das Land hat Mittel zur Verfügung gestellt, mit dem der Ortsteil Haardt aufgewertet werden soll. Die Bürger möchten in diesem Jahr mehrere Projekte angehen, die bereits kommuniziert wurden. Bei der Stadtverwaltung sieht man das anders.

Stadtdörfer war ein Modellprojekt des Landes zur Aufwertung von Ortsteilen kreisfreier Städte. Haardt war der einzige Neustadter Ortsteil, der bei dem inzwischen eingestellten Modellprojekt zum Zuge kam. Die Erarbeitung des Leitbilds, bei der die Bürger einbezogen waren, wurde vom Land bezahlt.

16 Projekte enthält das Leitbild Stadtdörfer, das von den Mitgliedern des Haardter Ortsbeirats und des Neustadter Stadtrats im Herbst vergangenen Jahres beschlossen worden war. 577.800 Euro hat das Land zur Umsetzung dieser Projekte zur Verfügung gestellt. Das Geld muss bis Ende 2024 ausgegeben werden.

Arbeiten am Sportplatz vorgesehen

Jedes Projekt muss vor der Umsetzung von den Mitgliedern des Ortsbeirats und dann von den Mitgliedern des Stadtrats beschlossen werden. Auch muss sich die Stadt an den Kosten beteiligen. Zunächst geht es um die Beschattung des Dorfplatzes. Eine Pergola steht bereits, es sollen noch vier große, fest verankerte Sonnenschirme aufgestellt werden.

Eine der Gruppen, die an der Erarbeitung des Leitbilds beteiligt war und sich nun auch bei der Umsetzung der Projekte engagieren will, steht bereits seit Monaten in den Startlöchern. Der alte Sportplatz im Wald, der nur noch wenig genutzt wird, soll umgestaltet werden. Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) hat angekündigt, dass noch in diesem Monat im Ortsbeirat über das Projekt entschieden werden soll.

Beschattung des Dorfplatzes kostet 35.000 Euro

Wie Dagmar Staab, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mitteilt, ist in diesem Jahr nur der Betrag für die Beschattung des Dorfplatzes im Haushalt eingeplant. Die Beschattung des Dorfplatzes werde rund 35.000 Euro kosten. Etwa 31.500 Euro werden aus dem Fördertopf bezahlt, 3500 Euro steuert die Stadt bei.

Weitere Gelder seien erst in den Haushalt 2023 eingestellt. „Nach heutigem Stand ist man noch nicht so weit, dass im September schon über eine weitere Maßnahme entschieden werden könnte“, gibt Staab den Standpunkt der Abteilung Stadtplanung der Stadtverwaltung wider. „Für das Projekt ist zunächst noch einmal ein Gespräch angedacht, um einige weitere Rahmenbedingungen zu klären, da der Antrag relativ ausführlich sein soll.“