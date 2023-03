Die städtische Tiefbauabteilung hatte den Auftrag erteilt, jetzt ist die Arbeit beendet und der alter Gemarkungsstein zwischen Mußbach und Königsbach erstrahlt wieder in früherem Glanz. Er war beschädigt und umgefallen und zudem teilweise im Gebüsch versteckt gewesen. Restauriert und wieder aufgestellt wurde der Sandstein von der Firma Hanbuch & Söhne.

Der Stein trägt das Ortswappen und den Schriftzug von Mußbach. Klaus Hünerfauth von der städtischen Umweltabteilung geht davon aus, „dass er noch nicht so alt ist, wie das Wappen vielleicht vermuten lässt“. Die ungewöhnliche Schrifttype deute auf eine jüngere Entstehung hin. „Vielleicht wurde der Stein bei der Ausweisung der Deutschen Weinstraße in den 1930er Jahren gesetzt“, so Hünerfauth.