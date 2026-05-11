Das Rotkreuzstift soll zu einem Treffpunkt für die Bewohner des Quartiers werden, inklusive Zentrum für Wundversorgung. Auch ein gastronomisches Angebot könnte es geben.

Den Menschen in Neustadts Nördlicher Vorstadt fehlen Treffpunkte in ihrem Viertel. Das haben jüngst Befragungen gezeigt, die für das Förderprogramm „Soziale Stadt“ durchgeführt wurden, das in den kommenden Jahren das Viertel aufwerten soll. Doch unabhängig davon soll es schon sehr bald einen Treffpunkt geben. Denn in einem Modellvorhaben, das vom Land gefördert wird, soll das Altenheim Rotkreuzstift auch zum „Gesundheits- und Begegnungszentrum“ werden.

Die Verantwortlichen des Rotkreuzstifts, das von der DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar getragen wird, haben das Projekt vor Kurzem vorgestellt. Kern des Vorhabens ist, dass sich das Altenheim für das Quartier öffnet, unter dem sowohl die Nördliche Vorstadt als auch Schöntal verstanden wird. So können die Bürger künftig die Angebote des Rotkreuzstifts, die bisher den derzeit 60 Bewohnern vorbehalten sind, auch nutzen, wie Projektleiterin Elke Rudolph erklärte. Dazu gehören Angebote zur Vorbeugung von Stürzen, zur Mobilisierung und Gehen am Rollator sowie Gedächtnistraining.

Zudem soll ein Zentrum für Wundversorgung aufgebaut werden. Zuständig dafür ist Fachtherapeut Slawomir Zulewski, der bereits im Rotkreuzstift tätig ist. Er wies darauf hin, dass ein bis zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland unter chronischen Wunden litten, die eine große Belastung im Alltag seien. Für diese Menschen wolle man eine Anlaufstelle schaffen.

Lange Ideenliste

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Ideen, die Rudolph vorstellte. So sei denkbar, dass im Rotkreuzstift eine Satellitenpraxis eines Hausarztes einzieht oder eine Praxis für Ergo- und Physiotherapie. Servicezeiten für Podologie (Fußpflege) sind auch denkbar. Ein gastronomisches Angebot steht ebenso auf der Ideenliste wie Informationskurse rund um Pflege, Pflegeprävention und Demenz. In der Kapelle des Stifts könnten Gottesdienste für die Menschen im Quartier gehalten werden. Auch das Außengelände haben die Verantwortlichen im Blick. Rudolph nannte hier Urban Gardening, also die gärtnerische Nutzung von Flächen, und eine Boulebahn.

Was davon umgesetzt wird, wird von der Nachfrage abhängig gemacht. Dafür wird das Projekt von der Diploma-Hochschule wissenschaftlich begleitet. Michael Maiwald, der Professor an der Hochschule ist, war online zu dem Pressetermin zugeschaltet und erklärte, sein Team werde die Nachfrage im Quartier erheben und am Ende auch auswerten, was wirklich genutzt wurde und wirksam war.

In Mainz überzeugt

Möglich wird das Modellvorhaben, weil sich das Rotkreuzstift erfolgreich beim rheinland-pfälzischen Sozialministerium darum beworben hat. Rudolph sagte, als man im vergangenen Jahr von der Möglichkeit erfahren habe, sei man direkt der Meinung gewesen, dass dies zu der Neustadter Einrichtung passe. Dass man in Mainz mit dem eigenen Konzept dann überzeugt habe, „macht uns stolz“. Die Fördermittel, die vom Land und der AOK getragen werden, belaufen sich den Angaben zufolge auf 469.000 Euro. Eigenmittel muss die Schwesternschaft in Höhe von 65.000 Euro einbringen.

Über das Projekt freute sich auch Stefan Ulrich, Bürgermeister und Sozialdezernent, sichtlich. Den Bedarf für ein Zentrum mit Gesundheitsangeboten sieht er auf jeden Fall angesichts des mittlerweile stark spürbaren demografischen Wandels, der in Neustadt besonders stark ausgeprägt sei. 25,6 Prozent der Menschen hier seien mindestens 65 Jahre alt. Der Durchschnitt der rheinland-pfälzischen kreisfreien Städte liege bei 20,7 Prozent.

Sommerfest im Juni

Ulrich verwies auf Zahlen aus dem jüngsten Pflegebericht, wonach 2023 in Neustadt 3730 Pflegebedürftige lebten, die meisten davon (3325) zu Hause. In 2285 Fällen übernahmen demnach die Angehörigen die Pflege. Es sei ja auch bekannt, dass die meisten Menschen „zu Hause alt werden möchten“, sagte er. Die geplanten Angebote am Rotkreuzstift könnten die Menschen dabei in ihrem Wunsch unterstützen, lange im eigenen Haushalt zu leben. Das Projekt schaffe auch Räume für Begegnung und Teilhabe. Der Bürgermeister ging davon aus, dass dadurch auch ehrenamtliches Engagement aktiviert werden könne. Durch das künftige Zentrum werden „sich Menschen begegnen, die sich noch nicht kennen“, die Vernetzung im Quartier steige dadurch. Konsumfreie Begegnungsstätten fehlten ja tatsächlich in dem Viertel, sagte Ulrich, weswegen man auch mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ gegensteuern wolle.

Barbara Baltus, die Vorsitzende der DRK Schwesternschaft und Leiterin des Rotkreuzstifts, nannte als Ziel, sich so aufzustellen, dass das Heim zukunftsfähig sei „und das Quartier auch etwas davon hat“. Die Integration in das Viertel soll auch über Feste gelingen. So kündigte Projektleiterin Rudolph für Juni ein Sommerfest an.