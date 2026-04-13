Unter heißen Tagen leiden vor allem ältere Menschen. Im Neustadter Rotkreuzstift sollen die Bewohner daher besser geschützt werden. Experten haben sich ein Bild davon gemacht.

Alena Konrad bittet darum, ihr eine Tür zu öffnen. Dann tritt sie vom Flur des Altenheims Rotkreuzstift in den Raum und nickt: „Man merkt sofort den Unterschied“, sagt sie. Was sie meint, ist der Temperaturunterschied, für den sie ein Gefühl bekommen wollte. Obwohl es ein zwar sonniger, aber nicht übermäßig warmer Aprilvormittag ist, hat sich der nach Süden ausgerichtete, mit einer großen Fensterfront versehene Raum deutlich aufgewärmt.

Konrad kommt von der Energieagentur Regio Freiburg, die beauftragt ist, ein Klimaanpassungskonzept für das Heim mit 60 Bewohnern und 84 Beschäftigten (darunter viele Teilzeitkräfte) zu erstellen. Möglich wurde dies durch die erfolgreiche Bewerbung der DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar, der Trägerin des Altenheims, um eine Förderung des Bundesumweltministeriums. 41.000 Euro koste das Konzept, 36.000 Euro gebe es dafür aus Berlin, berichtet Elke Rudolph, die Projektleiterin von Seiten der Schwesternschaft. Dabei wolle man nicht nur das Gebäude, sondern auch das Außengelände betrachten, erklärt sie. Deshalb begutachten nicht nur Konrad und ihr Kollege Julian Götz Gebäude und Gelände, sondern auch der Gimmeldinger Architekt Thomas Ritzer und der Landschaftsarchitekt Matthias Schmauder-Werner von der Speyerer Niederlassung des Büros Faktorgrün.

„Wasser kostet Geld, bringt aber auch viel“

Zunächst machen sich die Experten ein Bild vom Außengelände und dem Gebäude von außen. Konrad lenkt die Aufmerksamkeit auf das Gefälle. Sie vermutet, dass sich bei starkem Regen das Wasser in den Mulden des Parkplatzes sammelt, was Vertreter des Heims bestätigen. Schmauder-Werner sieht da Handlungsbedarf: „Mit der wassergebundenen Decke des Parkplatzes und der intensiven Nutzung werden Sie auf Dauer nicht glücklich“, sagt er an die Heim-Verantwortlichen gerichtet.

Den Erholungswert des Innenhofes bewerten die Experten als ganz gut, wenngleich das noch ausbaufähig sei. Schmauder-Werner bringt eine Lösung mit Sprühnebel ins Spiel: „Ja, Wasser kostet Geld, aber es bringt auch viel.“

Rettungswege contra Verschattung

Besonderes Augenmerk zieht die Südfront des Heims auf sich, wo sich die Zimmer durch die starke Sonneneinstrahlung naturgemäß am stärksten aufheizen. Der Grünstreifen davor könnte zwar für eine bessere Verschattung genutzt werden, allerdings bleibt dies, etwa das Pflanzen von Bäumen, in weiten Teilen Theorie. Denn der Hitzeschutz kollidiert hier mit einem weiteren wichtigen Gut: Es muss genügend Platz für die Fahrzeuge der Feuerwehr bleiben, die im Notfall die Bewohner aus dem ersten oder zweiten Stock holen müssten.

Schön schattig ist es hingegen auf der Westseite, dafür sorgen zahlreiche Bäume und Hecken. Genutzt wird ein Großteil des Areals allerdings nicht, zu verwildert ist es. Dass hier Potenzial ist, darüber sind sich alle einig. Allerdings sind auch hier die Rettungswege ein Thema. Heimleiterin Barbara Baltus berichtet, dass die Feuerwehr immer wieder auf das Stutzen der Bäume hinwirke, es sei auch schon von Fällungen die Rede gewesen. Demnächst stehe wieder ein Treffen mit den Brandbekämpfern an. Sie werde die Ergebnisse daraus den Planern weiterleiten, sagt Baltus zu.

Im Gebäude macht Alena Konrad deutlich, dass bei den Planungen die besonderen Lebensumstände der Heimbewohner berücksichtigt werden müssten. Da viele nicht mehr so mobil seien, verbrächten sie viel Zeit auf ihren Zimmern. Daher hält Konrad dort Rollläden als Hitzeschutz nicht für ideal. „Denn wer will schon den ganzen Tag im Dunkeln sitzen?“ Jalousien, die mehr Licht reinließen, seien da die bessere Alternative.

Automatisierung kann helfen

Die Planer wollen indes nicht nur den Alltag der Heimbewohner verbessern, sondern auch die Bedingungen für die Beschäftigten des Rotkreuzstifts. In der Küche, wo es regelmäßig am heißesten wird, für Abhilfe zu sorgen, wird indes eine knifflige Aufgabe. Das zeigen erste Beratungen der Experten. Einfachere Lösungen gibt es etwa bei den Räumen an der Südseite. Da hat auch Natascha Quasten, die stellvertretende Heimleiterin, ihr Büro, in dem es im Sommer sehr heiß wird, wie sie erzählt. Zwar lüfte sie am Morgen. Doch manchmal komme sie erst später dazu, das Fenster zu schließen, wenn es draußen schon richtig warm geworden ist. Konrad nickt verständnisvoll: „Es ist ja nicht ihre Hauptaufgabe, Fenster und Jalousien zu regeln.“ Da sei dann eine Automatisierung hilfreich.

Gebaut wurde das Altenheim 2002. Konrad weist darauf hin, dass die Fenster nur zweifach verglast seien. Das habe man in der Kapelle gemerkt, die an zwei Fronten raumhohe Fenster hat. Dort habe man die Kühle der Nacht noch gespürt. Im Sommer werde es dort aber sicher brütend heiß.

Für die Zukunft vorsorgen

Die Expertin plädiert auch dafür, „größer zu denken“, einzubeziehen, dass die Anzahl der Hitzetage in Zukunft noch zunehmen werde. Das solle man schon bei den aktuellen Planungen berücksichtigen. Aus ihrer Sicht bedeutet das, zumindest einen Teil der Gemeinschaftsräume zu klimatisieren. Das ermögliche den Bewohnern, an heißen Tagen kühlere Phasen einzulegen, argumentiert sie. Da manche Menschen Klimaanlagen generell mieden, sollten sie nicht in allen Gemeinschaftsräumen verbaut werden.

Doch was von all dem wird auch tatsächlich kommen? Das ist noch offen. Aktuell geht es ja nur um ein Konzept zur Klimaanpassung. Wenn das stehe, werde man sich wieder für eine Förderung bewerben, kündigt Projektleiterin Rudolph an. Dann wird sich zeigen, was sich realisieren lässt.