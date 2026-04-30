Die Alte Winzinger Kirche ist das älteste Neustadter Gotteshaus. Mit ihren Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert gilt sie als Schmuckstück. Doch das war nicht immer so.

Vor 30 Jahren war das Gebäude in einem schlechten Zustand und wurde als Lagerraum genutzt. Einer Fördergemeinschaft ist die Veränderung zu verdanken. Gegründet wurde sie am 2. Mai 1996. Das 30. Jubiläum wird am Samstag, 2. Mai, mit einem Festgottesdienst gefeiert.

Reste von Mauern und Gräbern deuten darauf hin, dass am Standort der Alten Winzinger Kirche, an der Ecke Kirch- und Hindenburgstraße, bereits in der karolingischen Zeit ein Gotteshaus gestanden hat. Um 1250 wurde im damals eigenständigen Winzingen eine Kirche im gotischen Stil gebaut und bekam den Namen St.-Ulrich-Kirche. Im Lauf der Jahrhunderte wurde das Gebäude mehrfach beschädigt, wiederhergestellt und erweitert. Der letzte große Umbau war im Jahr 1730 im damals üblichen Barockstil. Die Gestaltung des Kirchenschiffs als Saalbau blieb erhalten. Auch einen Turm hatte die Kirche St. Ulrich. Der wurde im Zweiten Weltkrieg durch eine Granate zerstört und danach nicht wieder aufgebaut.

Im Verlauf der Reformation ging die katholische Kirche an die Protestanten über, 1705 kam sie endgültig in deren Besitz und war bis 1965 das Gotteshaus der evangelischen Kirchengemeinde Winzingen. In den 1960er-Jahren reichte dann der Platz in der St.-Ulrich-Kirche nicht mehr. Deshalb wurde die Martin-Luther-Kirche gebaut. Das alte Gebäude wurde fortan als Lager genutzt und sein Zustand verschlechterte sich. Eine 1981 begonnene Sanierung wurde aus finanziellen Gründen nicht beendet. Bei den Arbeiten wurden ein altes Grab und einige Wandmalereien entdeckt. In der Folge wurde die Kirche unter Denkmalschutz gestellt.

Schlachtfeste und Flohmärkte zur Finanzierung

Am 2. Mai 1996 gründeten schließlich 56 Männer und Frauen die Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche. Initiator war der damalige Pfarrer der Gemeinde, Michael Suchanek. Zum Vorsitzenden der Fördergemeinschaft wurde Gemeindediakon Hans-Jürgen Zander gewählt. Später übernahm Suchanek dieses Amt. Mehrere Mitglieder waren sehr aktiv und engagiert, unter anderem Ursula Baade, die über 25 Jahre lang bis zu ihrem Tod vor zwei Jahren die gute Seele der Fördergemeinschaft und der Alten Winzinger Kirche war.

Die Aktiven waren bei ihren Bemühungen, Geld zur Sanierung der Kirche aufzutreiben, sehr kreativ. Schlachtfeste und Fläschknepp-Essen wurden organisiert und waren bald sehr beliebt. Floh- und Weihnachtsmärkte standen ebenso auf dem Programm. Gläser und Kerzen mit dem Bild der Alten Winzinger Kirche wurden verkauft. Am 25. Juli 1999 startete eine Reihe überwiegend klassischer Konzerte, die bis heute läuft. Auch wurden Spenden gesammelt.

In den ersten rund 15 Jahren ihres Bestehens hat die Fördergemeinschaft so etwa 180.000 Euro erwirtschaftet und für das Kirchengebäude ausgegeben. Das Dach und die Außenfassade der Kirche sowie die barocke Eingangstür wurden saniert. Da Feuchtigkeit in das Gebäude eindrang, wurde eine Drainage gelegt. Eine Bodenheizung wurde installiert und dabei der Zementfußboden durch einen Boden aus Haardter Sandstein ersetzt. In der Alten Winzinger Kirche wurden wieder Gottesdienste, Taufen und Hochzeiten gefeiert und das Gebäude wurde immer mehr zum Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen.

2015 starten Arbeiten an Wandmalereien

Lange Zeit waren die Wandmalereien in der Kirche weitgehend in Vergessenheit geraten. Sie waren unter Hasendraht, Gewebe und Putz verborgen. Die Malereien sollen Anfang des 20. Jahrhunderts abgedeckt worden sein, weil sie dem damaligen Pfarrer und der Gemeinde nicht gefielen. Erste Teile waren 1973 entdeckt worden. 2007 gab das Landesamt für Denkmalpflege eine „restauratorische Befunduntersuchung“ in Auftrag. Dabei wurde festgestellt, dass die Malereien aus der Zeit zwischen 1330 und 1380 stammen.

Nachdem für eine Restaurierung lange Zeit kein Geld vorhanden gewesen war, ging die Fördergemeinschaft auch diese an. 2015 starteten die Arbeiten mit zwei Wandbildern an der Ostseite der Kirche, sie zeigen den Verkündigungsengel und die Heilige Maria. Mit dem Verkauf von Bausteinen wurde ein Teil der Kosten bezahlt. Als Nächstes ging es an die Südwand, an der auf einer Bildergalerie Szenen aus dem Leben Jesu dargestellt sind, verbunden werden sie durch ein gemaltes Bord. Die Bildergalerie setzt sich auf einem Teil der Westwand fort, auch diese Malereien wurden restauriert. Zuletzt ging es an die Nordwand, an der ein Höllenschlund und die Figur eines Heiligen, vermutlich des Heiligen Ulrich, zu sehen sind.

Rechtzeitig zum Jubiläum alles fertig

Ende 2018 war die Restaurierung der Wandmalereien mit Kosten von rund 200.000 Euro abgeschlossen. Etwa die Hälfte bezahlte die Fördergemeinschaft, die andere wurde mit Zuschüssen finanziert. In den folgenden Jahren wurde die Sanierung des Gebäudes fortgeführt. So wurden etwa die Wände und die Decke gestrichen, die Kanzel und die Eingangstür überarbeitet. Eine Spende ermöglichte 2023 den Einbau von zwei Kunstglasfenstern mit den Motiven der Wandbilder an der Ostseite.

Bisher wurden bei Veranstaltungen Küche und Toiletten des direkt neben der Alten Winzinger Kirche stehenden Pfarrhauses genutzt. Da dieses nun verkauft werden soll, hat die Martin-Luther-Kirchengemeinde ein kleines Gebäude aus Holz mit Funktionsräumen südlich neben die Alte Winzinger Kirche gestellt. Außerdem wurden Solarpaneele auf dem Dach der Kirche installiert und eine Wärmepumpe eingebaut. Die Arbeiten sind rechtzeitig zum Jubiläum fertig geworden, mit Ausnahme der ebenfalls vorgesehenen Neugestaltung des Außengeländes.

Termin

Das Jubiläum 30 Jahre Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche wird am Samstag, 2. Mai, 18 Uhr, mit einem Festgottesdienst in der Alten Winzinger Kirche gefeiert. Oberkirchenrätin Marianne Wagner hält die Predigt, Pfarrer Frank Schuster übernimmt die Liturgie.