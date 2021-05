Heimlich, still und leise sind in den vergangenen Wochen die letzten Restaurierungsarbeiten an und in der Alten Winzinger Kirche abgeschlossen worden. Neustadts ältestes Gotteshaus präsentiert sich nun in einem Zustand, der bei Beginn der Wiederherstellung Ende der 1990er Jahre kaum denkbar erschien.

„Vor 25 Jahren war das eine Rumpelkammer“, beschreibt Olaf Kleinschmidt, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche, das, was die Initiatoren des Vereins bei der Gründung 1996 vorgefunden haben. Des historischen Werts der im Kern auf das 13. Jahrhundert zurückgehenden Ulrichskirche war man sich zwar auch damals schon durchaus bewusst, doch hätte wohl niemand das äußerlich recht schmucklose und seit dem Zweiten Weltkrieg auch noch seines Turmes beraubte Kirchlein als touristische Sehenswürdigkeit bezeichnet. Das hat sich geändert, denn insbesondere die zwischen 2015 und 2019 mit großen Aufwand restaurierten Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert ziehen mittlerweile auch Kunst- und Kulturfreunde von weither an – zumindest, wenn nicht eine Virus-Pandemie dazwischen kommt.

310.000 seit 1997

Zu verdanken ist das der Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche, die seit 1997 rund 310.000 Euro in die Wiederherstellung des Kirchleins investiert hat und die Arbeiten nach Worten Kleinschmidts nun als weitgehend vollendet betrachtet. Als letzte größere Maßnahme wurde im Oktober der Rest der Innensanierung abgeschlossen. Dabei wich das hässliche Grau an Wänden und Decke einer Crèmefarbe, die dem bei der Restaurierung der Wandgemälde verwendeten Putz gleicht, aber nicht völlig identisch ist, so dass man die Grenzlinie bei genauer Betrachtung noch erkennen kann. „Durch die neue Fassung kommen die Wandbilder viel besser zur Geltung“, findet Kleinschmidt, eine Aussage, die man nur bestätigen kann.

Rot wie in der Barockzeit

Zuvor war im Juli/August die Nord- und Südfassade außen frisch verputzt worden, nachdem man bereits im Oktober 2019 die stark verwitterte Westfront in Angriff genommen hatte. Während man dort die mittelalterlichen Sandstein-Elemente vor allem am Portal aber in ihrer originalen Naturfarbe beließ, wurden die Gewände-Elemente im Norden und Süden jetzt in einem kräftigen Rot gefasst – so wie sie nach Einschätzung der Denkmalpflege ausgesehen haben, als das mittelalterliche Kirchlein 1730 in einen barocken Saalbau umgebaut wurde. Dieses Facelifting, das der Kirche auf einen Schlag ein viel markanteres Äußeres verschafft, betrifft das Barockportal, die barocken Rundbogenfenster und zwei heute zugemauerte kleinere Spitzbogenfenster auf der Südseite. Unverändert blieb die Ostseite. „Die ist noch in einem sehr guten Zustand. Außerdem sieht man sie kaum“, so Kleinschmidt.

Die Kanzel bleibt am Boden

Insgesamt haben die jüngsten Putzarbeiten innen und außen nach Angaben des Vorsitzenden rund 30.000 Euro gekostet. Im gleichen Zug wurde auch einige Elemente der Ausstattung in Angriff genommen, so die Türen abgelaugt und neu gestrichen und die originale Holzkanzel von 1730 gereinigt. Von der Idee, diese Kanzel wieder auf dem dafür vorgesehenen Sandsteinpfeiler anzubringen, hat man sich inzwischen aber verabschiedet. Sie wurde stattdessen mit Rollen versehen, so dass man sie leicht im Raum hin- und herschieben kann, je nachdem ob man die Kirche für Gottesdienste oder für Konzerte nutzen will. Auch die früher im Chorraum platzierte Orgel wurde versetzt – in die Nordwestecke des Kirchleins, so dass nun vorne nichts mehr den Blick auf Maria und den Verkündigungsengel verstellt, die ältesten und am besten erhaltenen Gemälde der Kirche – entstanden wohl zu Beginn des 14. Jahrhunderts –, die 2015 als erstes restauriert wurden.

Einfach so 10.000 Euro

Zur Finanzierung wurde beide Gemälde damals übrigens in jeweils 112 Quadrate aufgeteilt, für die Spenden-Patenschaften verkauft wurden – allein auf diesem Wege kamen rund 40.000 Euro in die Kasse, denn kein einziges Stückchen blieb ohne Gönner. So vermerkt Olaf Kleinschmidt nicht ohne Stolz, dass zwar auch die Landesdenkmalpflege und etliche Stiftungen ihr Scherflein zur Sicherung der Kirche beigetragen haben, das Gros der Gesamtkosten, rund 240.000 Euro, über die Jahre jedoch von der Fördergemeinschaft selbst „reingeholt“ wurde – dank großzügiger Spenden aus der Bevölkerung. Erst vor drei Wochen habe ein Mäzen, der nicht genannt werden will, „einfach so“ 10.000 Euro übergeben. Aber auch die seit Jahren so aufopferungsvoll von Ursula Baade organisierten Konzerte hätten sehr geholfen. Das Ganze sei dabei ein „Kraftakt in der Dimension wie die Stiftskirche“ gewesen. „Die Kirchengemeinde hätte das nicht aufbringen können.“

Jetzt muss Ruhe einkehren

Groß gefeiert werden soll alles, was erreicht wurde, nun – so Corona es zulässt – Anfang Mai 2021 mit einer Festwoche mit Konzerten, Lesungen, Gesprächsabenden. Auch einen „Tag der offenen Tür“ solle es geben, so Kleinschmidt – am 2. Mai, denn just an diesem Tag kann die Fördergemeinschaft ihr 25-jähriges Bestehen begehen. Auch deshalb ist der Vorsitzende so zufrieden, dass die Restaurierung rechtzeitig abgeschlossen werden konnte. Für den Verein sieht er nun eine Phase des Atemholens angebrochen. „Jetzt muss Ruhe einkehren“, sagt er und erteilt damit allen eine Absage, die gleich das nächste Fass aufmachen wollen. Sicher, die Außenanlage wäre schon noch etwas, was man noch anpacken wolle – aber bitte nicht gleich. Kleinere Verbesserungen sind jedoch immer möglich. So wird etwa im Dezember endlich eine Lautsprecher-Anlage installiert, ein schon lange gehegter Wunsch, denn insbesondere bei den samstäglichen Wochenendabschlussgottesdiensten machte der Hall in der Kirche den Rednern das Leben ziemlich schwer.