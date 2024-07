Am 25. Juli 1999 lud die Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche erstmals zu einem Konzert in das älteste Gotteshaus Neustadts ein. Deshalb steht nächsten Sonntag ein Jubiläumskonzert auf dem Programm, geplant noch von Ursula Baade, der Initiatorin und guten Seele der Reihe. An dem großen Tag selbst dabei sein kann sie nicht mehr, denn sie ist im April unter tragischen Umständen ums Leben gekommen.

Die Fördergemeinschaft war im Mai 1996 gegründet worden mit dem Ziel, mit unterschiedlichen Aktionen Geld für die Sanierung des vernachlässigten Kirchleins zu sammeln.