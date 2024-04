Das Wort „nachhaltig“ fällt einem im Zusammenhang mit einer Sandsteinmauer wahrscheinlich nicht als erstes ein. Aber wenn man bedenkt, dass die Mauer hinter dem Bahnhof schon seit rund 170 Jahren steht, kann man ihr ruhig das Prädikat „nachhaltig gebaut“ verleihen. Derzeit wird das Bauwerk unterhalb der Alban-Haas-Straße neu verfugt. Bauleiterin Anna Wollenweber ist zuversichtlich, dass diese Arbeiten dann auch „nachhaltig“ sind: „Das wir dann wieder 40 Jahre halten.“ Das Gerüst ist eindrucksvoll, die Fachleute sind in einer Höhe von 10 bis 15 Metern zugange. Die Arbeiten an dem rund 40 Meter langen Mauer-Teilstück werden noch zwei Wochen dauern und kosten rund 50.000 Euro, wie Anna Wollenweber berichtet, die als Bezirksleiterin für konstruktiven Ingenieurbau bei der DB InfraGo AG (Neustadt) arbeitet und mit ihren Kollegen dafür sorgt, dass die Infrastruktur der Bahn gut in Schuss ist.