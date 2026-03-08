Es handelt sich um exquisite Hauskonzerte in intimem Rahmen.

Seit vergangenem Jahr lädt der renommierte Orgelexperte Koos van de Linde in Diedesfeld regelmäßig in die eigenen vier Wände, zu musikalischen Privatveranstaltungen von hohem künstlerischem Anspruch. „Laternenhauskonzerte“ heißt die Reihe, und den Ausklang bildet immer ein gemeinsames Abendessen mit Zeit zum Gespräch.

Etwa 20 Personen haben Platz, mit gutem Willen noch etwas mehr

Das Zimmer ist eng bestuhlt und voll besetzt an diesem Samstagabend. Je nach Programm bietet es gut 20 Zuhörerinnen und Zuhörern – oder noch ein paar „Zerquetschten“ mehr – Platz zum Sitzen. In der Nische, die als Bühne herhält, stauen sich hinter Gestühl und Instrumenten zwei wertvolle Cembali. An die Wand hinter den Stuhlreihen schließt sich per Durchgang eine Küche an. Zu Gast ist an diesem Abend das Haardter Alte-Musik-Duo Jennifer Harris (historische Fagotte) und Andrea C. Baur (Lauten) mit virtuosen Werken aus Renaissance und Barock. Das Motto lautet: „Omelette surprise“. Und in der Tat sorgte das mitgebrachte, teils ungewohnte Instrumentarium für viel Überraschung. Auf dem Programm stehen Stücke wenig bekannter Meister vom 16. bis ins 18. Jahrhunderts – sorgsam strukturiert in zusammenhängenden Clustern, zu denen die Interpretinnen wechselnd moderieren.

Auf einer imaginären Karte von Spanien bis nach Hamburg illustriert die Dramaturgie auch, wie sich Merkmale des Barock vom Süden in den Norden ausgebreitet haben. Beide Künstlerinnen sind etablierte Spezialistinnen ihres Fachs, Jennifer Harris bekleidet zudem einen Lehrstuhl für historische Fagottinstrumente in Wien. Den thematischen Schwerpunkten des Repertoires entsprechend, griff sie zunächst zum Dulzian, Baur zu Renaissancelaute und Chitarrone. Nach der Pause wechselten sie zu Barockfagott, Basslaute Arciliuto und Theorbe. Ergänzend zur Musik wurden dem Publikum zahlreiche kuriose Details über die Materialien der Instrumente verraten, so über die Entstehung der Darmsaiten oder über die Sensibilität der Doppelrohrblätter, deren „Rohstoff“ Harris – in Deutschland einzigartig – aus selbst angebautem, mediterranem Pfahlrohr im heimischen Garten züchtet.

Ein instinktives Gleichgewicht zwischen Struktur und Freiheit

Von der einleitenden „Quinta pars“ des Spaniers Diego Ortiz (ca. 1510-1570) an zeigte sich, wie gut die beiden historischen Timbres zueinanderpassen. Das filigrane, gleichsam Zerbrechlich-Körperliche an dieser Klangkultur feierten die beiden Musikerinnen in diskreter Klarheit und intim abgewogener Gestaltung. Wie ein Bachlauf mäandert das Gewebe durch eine Metrik, die es mit implizierten Doppeldeutigkeiten akzentuiert – Zwitterwesen der Fortspinnung zwischen „Duo“ und „Duett“. Wie in Baurs Einführung zu erfahren war, behandelt die Kunst der Verzierung – der „Diminution“ – in der Renaissance die Grenzen zwischen „ad hoc“ und festgeschriebener Komposition noch mitunter fließend. Ebendieses Spiel mit den Formen gelang mit einem instinktiven Gleichgewicht zwischen Struktur und Freiheit – ein Erlebnis der feinen Unterschiede, von atemberaubender Spannung und doch von der Leichtigkeit einer intimen Musizierstunde.

Für Kontrast sorgten nicht zuletzt die fabelhaften Solo-Stücke, etwa die „Fantasia“ von Luis de Milán (1500-1561) für die Laute oder „Prélude“ und „Muzette“ von Robert de Visée (1652-1725) für die Theorbe, in meisterhafter Drei- bis Vierstimmigkeit und mit elegischen Bässen. Mittels dezenter Erweiterungen wurden einige Werke zusätzlich „aufgepeppt“. Das hätten die Interpretationen gewiss nicht nötig gehabt, jedoch wurde die damit demonstrierte, geballte Spielfreude ebenso willkommen aufgenommen. Zu diesen Stücken zählte etwa Georg Philipp Telemanns berühmte „Fantasia 1“. Das Konzert endete mit einer „Sonata III“ von Joseph Bodin de Boismortier (1685-1755) und dem schottischen Liebeslied „The Lass of Patie’s Mill“ als Zugabe.

Der Name der Reihe geht auf eine Idee des Nachbarn zurück

Ihre „Laternenhauskonzerte“ veranstalten Koos van de Linde und seine Ehefrau seit Anfang 2025. Seit gut 20 Jahren wohnen sie in Diedesfeld. Als profaner Auslöser, erklären sie, habe der Auszug ihres Sohns gedient – plötzlich stand das Erdgeschoss leer. Das Format mit anschließender Geselligkeit in der Küche schaffe neue, anderswo kaum denkbare Verbindungen zum Publikum. Geboten werden akribische Programme auf internationalem Niveau, aber auch seltene Einblicke in die „Werkstatt“ regionaler Alte-Musik-Prominenz.

Mit ihrem Namen spiele die Reihe, so van de Linde, auf eine Bemerkung seines Nachbarn an: Diesen habe das Anwesen einmal, als in den Fenstern in allen Etagen die Lampen leuchteten, an eine Laterne erinnert.

Noch Fragen?

Die nächsten Laternenhauskonzerte folgen am 25. April mit Magdy Mikaelberg (Mezzosopran) und Koos van de Linde (Cembalo) und am 30. Mai mit Almut Fingerle (Sopran), Jessica Marwitz (Traversflöte) und van de Linde (Cembalo). Beginn jeweils um 18 Uhr in der Dr.-Nieder-Straße 24 in Neustadt-Diedesfeld. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 06321 34717 oder info@koosvandelinde.de.

