Das späthellenistische Königreich Kommagene, das ziemlich genau da lag, wo Anfang Februar das Erdbeben in der Türkei am stärksten wütete, ist am 18./19. März Thema beim nächsten Seminar der Alte-Kulturen-Reihe im Neustadter Kloster.

„Zwischen dem Partherreich und Rom – Kunst und Politik in der späthellenistischen Kommagene“ ist das Seminar überschrieben, für das Pater Hans-Ulrich Vivell mit dem Basler Archäologen Bruno Jacobs wieder einen ausgewiesenen Experten als Referenten gewinnen konnte. Im Mittelpunkt steht der schillernde Herrscher Antiochios I., der sein Reich im ersten vorchristlichen Jahrhundert geschickt zwischen zwei Großmächten hindurchlavierte und zugleich mit einer rastlosen Bautätigkeit überzog. Den dabei angelegten Heiligtümern, darunter als berühmtestes die auf rund 2.000 Meter Höhe gelegene Grabanlage Nemrut Dağı, widmet sich das Seminar besonders, richtet aber auch den Blick auf die Ideologie dahinter und auf die Kunst im Partherreich, die Antiochos I. beeinflusste. Laut Mitteilung der türkischen Direktion für Kulturstätten und Museen hatte das Beben für den Nemrut Dağı übrigens „keine negativen Folgen“, ganz im Gegensatz zur Provinzhauptstadt Adiyaman, einer 600.000-Einwohner-Metropole, die völlig verwüstet wurde.

Das Seminar beginnt am Samstag, 18. März, um 15.30 Uhr und endet am Sonntag, 19. März, gegen 13 Uhr. Die Kursgebühr (einschließlich zwei Mahlzeiten) liegt bei 56 Euro. Anmeldung unter 06321 8750 oder info@kloster-neustadt.de.