Mit einem neuen Angebot wendet sich das Pionierprojekt Alte Eisdiele an Menschen, die derzeit nicht im Arbeitsprozess stehen.

Unter dem Titel „Offenes Frühstück für Menschen ohne Arbeit“ wird dazu eingeladen, in einer unbeschwerten Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Angebot richtet sich laut Pressemitteilung an Personen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen momentan keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen. In solchen Lebensphasen können Einsamkeit, Unsicherheit und Sorgen den Alltag prägen. Hier möchte das Frühstücksangebot einen Raum der Begegnung schaffen. Bei Kaffee, Tee und einem gemeinsamen Frühstück besteht laut Mitteilung die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu stärken. Das Treffen soll Betroffenen Mut machen und zeigen, dass sie mit ihren Fragen und Belastungen nicht allein sind.

Organisiert wird das Angebot vom Team der Alten Eisdiele in Zusammenarbeit mit der Betriebsseelsorge des Bistums Speyer. Der erste Termin ist für Mittwoch, 20. Mai, vorgesehen. Anschließend findet das offene Frühstück regelmäßig an jedem dritten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist die Alte Eisdiele in Lachen-Speyerdorf.