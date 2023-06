Von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Juni, wird im Maikammerer Ortsteil Alsterweiler die Brunnenkerwe gefeiert.

Die Maikammerer Weinprinzessin Sarah I. und der Beigeordneten Klaus Humm eröffnen die zum 38. Kerwe am Freitagabend am festlich geschmückten Brunnen. Der Männerchor und die „Friends of music“ der Sängervereinigung begleiten die Eröffnung und den Festweinanstich. Bei einem gemütlichen Beisammensein in der Kredenburg stellt Erik Schäfer von der Hilfsorganisation Hope deren Arbeit in der Ukraine vor, an die der Familienkreis Obere Friedhofstraße 2022 gespendet hat. Unterhalten werden die Gäste von DJ Cheesos bei der Landjugend.

Am Samstag sorgt die Band 25 in between in der Kredenburg für einen unterhaltsamen Abend. Bei der Landjugend legt DJ Ajestro auf.

Der Club Sellemols lädt am Sonntag um 11 Uhr zum Historischen Frühschoppen in der Kredenburg ein. Matthias Dreyer widmet sich mit dem Experten für Auswanderung aus der Pfalz, Roland Paul, dem spannenden Thema der Auswanderungen aus Alsterweiler. Eine Hüpfburg sowie Kinderschminken für die kleinen Gäste sowie ein Flohmarkt stehen auf dem Programm. Um 15 Uhr bietet Matthias Dreyer eine Führung durch Alsterweiler an.