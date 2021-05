Schon lange vor der Entdeckung der Stadionquelle gab es Gesundbrunnen in Neustadt. Sie erlangten durch Mund-zu-Mund-Propaganda solch einen Ruf, dass selbst Leute aus entfernten Städten anreisten, um vom Wasser jener Brunnen zu trinken.

Nur noch der Name Sauerbrunnenpfad erinnert an den alten Gesundbrunnen, der in der einst parallel zur Friedrichstraße verlaufenden Gasse stand. Das südliche Ende des Pfades beginnt heute neben der Deutschen Bank als kleiner Weg, der auf dem Parkplatz Friedrichstraße endet. Das nördliche Ende des Sauerbrunnenpfades findet sich an der Ecke Wallgasse/Friedrichstraße und endet nach einigen Metern in einer Sackgasse. Irgendwo zwischen dem nördlichen und südlichen Ende stand einst der Neustadter Sauerbrunnen.

Heinrich Maria Sauer schreibt in einem 1933 im Stadt- und Dorfanzeiger publizierten Artikel über den Sauerbrunnen: „Dessen Wasser war weit und breit bekannt und wurde auch nach auswärts verschickt.“ Die Anfänge liegen weit zurück.

Als der Brunnen abgenutzt wurde

Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde das Wasser des Sauerbrunnens „fleißig genutzt und besonders nach Heidelberg verschickt“. So ist es in der Neustadter Chronik von Friedrich Jakob Dochnahl zu lesen. In den 1740er Jahren war der Brunnen dann so abgenutzt, dass kein alltäglicher Gebrauch mehr möglich schien. So wurde damals die Bitte an den Neustadter Bürgermeister herangetragen, den Brunnen wieder in gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen.

Knapp 40 Jahre später stand der Sauerbrunnen erneut im öffentlichen Interesse. Der Küfermeister Johann Georg Rau bat die Stadt, ihm den Sauerbrunnen erblich zu überlassen, denn „er wolle das wilde Wasser säubern und ein brauchbares Trinkwasser hervorbringen“. Die Stadt kam der Bitte nicht nach, und so verliert sich jede Spur des Brunnens in den Akten des Stadtarchivs.

Über den Rittergartenbrunnen

Bereits ein im 13. Jahrhundert geschätztes Wasser lieferte der Rittergartenbrunnen, der „seit alter Zeit sein bekömmliches Wasser spendet, das für gesunde und kranke als Gesundbrunnen so hoch geschätzt wird“, schreibt Heinrich Maria Sauer in seinem Aufsatz über Neustadts alte Brunnen. Die Anlage war im 15. Jahrhundert so populär, dass die Stadt sie überdachte und Bänke aufstellen ließ, damit sich die Besucher des Brunnens dort aufhalten konnten.

Der Brunnen stand auf dem Grund des damaligen Ritterhauses, durch das einst der Zugang zum Quell verlief. Mitte des 18. Jahrhunderts ließ der damalige Besitzer Max Anton Winkelblech den alten Zugang zumauern, um Besucher vom Ritterhaus fernzuhalten. Winkelblech ließ einen neuen Weg zum Brunnen anlegen, der an dem Ritterhaus vorbeiführte.

Drei Gulden Strafe für Wäsche waschen

Der Brunnen wurde gern für allerlei Zwecke genutzt. Verdreckt durch das Wäschewaschen war sein Wasser zwischenzeitlich teilweise ungenießbar geworden. So kam es, dass die Stadt 1758 ein Verbot erließ, dort Wäsche zu waschen. Wer es dennoch tat, musste drei Gulden Strafe zahlen.

Im 19. Jahrhundert musste der Brunnen von seinem alten Standort weichen. Die heutige Rittergartenstraße wurde neu angelegt und eine Brücke über den heute untertunnelten Speyerbach gebaut. Dafür musste 1823 der Brunnen in die Mauer des Ritterhauses hinein versetzt werden. Mit der Einführung der Wasserleitungen Ende des 19. Jahrhunderts verlor der Brunnen an Bedeutung. Erst in den 1980er-Jahren erinnerten sich die Neustadter wieder an den alten Gesundbrunnen.

Zwischen 1985 und 1987 wurde der Rittergartenbrunnen für rund 30.000 Deutsche Mark saniert und an das öffentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen. So kam es, dass es auch als Trinkwasserbrunnen eingeweiht wurde. Nur 13 Jahre später wurde der Brunnen abgestellt. Weder die Stadt noch die Stadtwerke konnten dafür den genauen Grund nennen. Heute verfällt der einst so bekannte Brunnen nach und nach.