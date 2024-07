Was der Weinbau und die Verbindung zu Gott gemeinsam haben.

Wie schön ist das Rebenmeer an der Weinstraße! Egal, ob man durch den Wingert wandert, in die Rheinebene blickt oder umgekehrt. Viele Touristen genießen diesen Blick, der uns, die wir hier leben, vielleicht manchmal schon zu selbstverständlich erscheint. Mich aber fasziniert Jahr für Jahr die Kraft des Weinstocks, dies alles hervorzubringen, vor allem die Früchte. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, bezeichnet Jesus sich selbst als den Weinstock und die Jünger als die Reben an diesem Weinstock.

Und weiter: „Getrennt von diesem Weinstock bringen die Reben nichts hervor und verdorren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch bis zur reifen Traube ist es ein weiter Weg: Die Reben müssen beschnitten und vor Fäulnis und Schädlingen geschützt werden, der Boden muss entsprechend vorbereitet werden und so weiter. Der Winzer Ihres Vertrauens erklärt Ihnen das sicher gerne.

Und dann sind da noch die Umstände, die der Winzer nicht beeinflussen kann: das Wetter. Zu viel Regen oder Sonne zur falschen Zeit, zu warm oder zu kalt und die Gefahr von Gewittern. Von heute auf morgen kann alles zerstört werden. Beispiele aus den letzten Jahren gibt es genug. Wenn Jesus dieses Bild aus der Umwelt nimmt, dann will er seinen Jüngern natürlich nicht den Weinbau erklären, sondern das Verhältnis des Menschen zu Gott. Getrennt von ihm können wir nichts vollbringen, sagt er. Es lohnt sich, dieses Bild des Weinstocks zu betrachten. Was kann ich tun, um am Weinstock zu bleiben? Muss ich düngen, schneiden, pflegen? Gibt es Gewitter, die meine Verbindung zu Gott zerstören oder zerstört haben? Will ich zurück zum Weinstock oder komme ich als Rebe doch irgendwie alleine zurecht? Was brauche ich vom Weinstock, um gute Frucht zu bringen?

Für mich gilt dieses Bild: Getrennt von Gott kann ich nichts vollbringen. Vielleicht geht es im ersten Moment, aber dann vertrockne ich als Rebe von innen heraus. Ich brauche die Verbindung zum Weinstock durch Stille, durch tägliche Gebetszeiten, durch das Lesen der Bibel und durch die Gemeinschaft mit anderen Reben, die am selben Weinstock hängen.

Der Autor

Matthias Schmitt (37) ist leitender Pfarrer der katholischen Pfarrei Heiliger Michael in Deidesheim und Prodekan des Dekanats Bad Dürkheim.