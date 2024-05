Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Postkarten schrieb er, ihm gehe es gut. Doch in Wahrheit leidet Rüdiger Beck bis heute daran, dass er als kleiner Junge viele Wochen in Kurkliniken verbringen musste.

Drei Jahre ist es her, dass Rüdiger Beck klar wurde, was er als Kind erleben musste: Da nämlich sah er im Fernsehen eine Dokumentation über Verschickungskinder, die eine Art „Black Box“