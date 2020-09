Das Deutsche Weinlesefest in Neustadt gilt als eines der größten Weinfeste der Welt. Und doch ist es verwunderlich, dass selbst in den USA dafür geworben wurde. Nicht irgendwo, sondern am Broadway in New York, eine der bekanntesten Geschäftsstraßen dieser Erde. In den 60er-Jahren war das, wie aus einem Schriftverkehr zwischen Verlagsleiter Herbert Meininger und dem damaligen Oberbürgermeister von Neustadt, Edwin Hartmann, hervorgeht. Die Briefe vom Januar 1964 und die mitgesandten Bilder hat Udo Gaß der RHEINPFALZ zukommen lassen. Ein Neustadter, der leidenschaftlich alles sammelt, was mit seiner Heimatstadt zu tun hat.

Die Fotos hatten Meiningers Tochter und sein Schwiegersohn gemacht. Das Paar lebte zwischenzeitlich in den USA. Der Mann, der inzwischen gestorben ist, war als Professor an einer amerikanischen Universität tätig, in der Nähe von Los Angeles. Ob das Paar an der Ostküste eine Zwischenlandung eingelegt hat, um weiter zur Familie nach Deutschland zu fliegen, oder ob es Freunde besuchte, ist unklar. Das ehemalige Neustadter Stadtratsmitglied Christoph Meininger erzählt: „Meine Tante lebt noch, kann sich aber nicht mehr an den Aufenthalt erinnern. Sie kann leider nicht mehr sagen, was es mit dem Werbeplakat am Broadway auf sich hat.“