„Kirchliches Leben ist ohne den Einsatz von Frauen undenkbar“, schreibt die deutsche Bischofskonferenz auf ihrer Homepage. Was konkrete Beteiligung an Entscheidungsprozessen anbelangt, sieht es in der katholischen Kirche aber eher mau aus. Dass dies in der Urkirche noch ganz anders war, zeigt das nächste Wochenendseminar der Reihe „Alte Kulturen“ am 16./17. März im Neustadter Kloster.

Es trägt den Titel „Die Frau rede in der Gemeinde!“ und zitiert damit einen Aufsatz, den die Referentin Sabine Bieberstein, Professorin für Neues Testament und Biblische Didaktik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, schon 2010 in der Zeitschrift „Bibel und Kirche“ veröffentlicht hat. Konkret geht es dabei um die Rolle, die Frauen in der Jesusbewegung und in den frühen christlichen Gemeinden gespielt haben.

Nach dem Zeugnis der Evangelien gehörten sehr viele Frauen zum Umfeld Jesu. Bemerkenswert ist ihre namentliche Nennung vor allem im Zusammenhang mit Passion und Auferstehung. Auch an der Verbreitung der Christusbotschaft im gesamten Mittelmeerraum waren Frauen maßgeblich beteiligt. In den Briefen des Apostels Paulus und im Johannesevangelium werden sie mit interessanten Funktionsbezeichnungen genannt, Es zeigt sich allerdings, dass die Arbeit der Frauen auch damals schon teilweise auf massiven Widerstand stieß.

In dem Seminar soll es ausdrücklich auch um Impulse gehen, die sich aus der Vergangenheit für unsere Gegenwart gewinnen lassen. Sabine Bieberstein kommt dabei erstmals als Referentin nach Neustadt. Das Kloster kennt sie aber, weil sie beim Jerusalem-Seminar ihres Ehemanns Klaus im September ein literarisch-musikalisches Programm beisteuerte.

Termin

Das Seminar beginnt am Samstag, 16. März, um 15.30 Uhr im Neustadter Kloster und endet am Sonntag, 17. März, nach dem Mittagessen gegen 13 Uhr. Die Leitung hat Pater Hans-Ulrich Vivell. Die Kursgebühr (einschließlich zwei Mahlzeiten) liegt bei 60 Euro. Anmeldung unter 06321/8750 oder info@kloster-neustadt.de.