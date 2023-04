Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der neuen Dampflokomotive kamen im 19. Jahrhundert nicht nur Früchte aus Übersee in Neustadt an, die dann auf dem Markt verkauft wurden. Der Auftakt vor genau 175 Jahren bedeutete auch in weiterer Hinsicht einen Schub für die Region.

Am 29. März 1847 war es nach vielen Vorbereitungen endlich soweit. „Um halb 5 Uhr lief die erste Lokomotiv in unseren Bahnhof ein“, vermeldete das Neustadter Wochenblatt vom 30. März.