Pseudowissenschaften, Esoterik und Obskurantismus stören den Künstler ganz erheblich – und das thematisiert er auch in vielen seiner Werke.

Große Kunst erwartet einen beim Neustadter Kunstverein – und das hat nicht nur mit den monumentalen Bildformaten zu tun, sondern auch damit, dass Dominik Schmitt, der gerne als Landauer Künstler etikettiert wird, obwohl er eigentlich aus Neustadt beziehungsweise Lambrecht stammt, tatsächlich etwas auszusagen hat.

Für den 42-Jährigen ist die Solo-Ausstellung, die am Freitag eröffnet wird, auch ein wenig eine Reise in die Vergangenheit. In der Villa Böhm ging er – damals noch Student in Landau – 2010 als Sieger aus dem „Junge Kunst“-Wettbewerb des Kunstvereins hervor, und hier hatte er zwei Jahre später mit „Selbstgeburt“ dann auch seine erste große Einzelausstellung. Wandelt man jetzt durch die Räume, fallen einem viele Kontinuitäten auf, aber auch manche Veränderungen. Ein großartiger Maler mit einer ganz eigenen, zwischen Rätselhaftigkeit und Erzählfreude oszillierenden Bildsprache war Schmitt schon damals. Dieser phantastischen, figurativ-realistischen Malerei, die meist menschliche oder tierische Gestalten oder auch Mischwesen ins Zentrum stellt, oft mit einem sezierenden Blick ins Innere und collageartig eingebettet in allerlei Symbole und Textfragmente, gibt es auch jetzt noch, allerdings hat sich das dunkle Kolorit etwas aufgehellt. Und war es früher eine Art individuelle Mythologie, die der Künstler in seinen zeit- und raumlosen Mischtechniken ins Bild setzte, so richtet sich sein Fokus inzwischen stärker auf allgemeine Themen der Welt und der Menschheit. Er sei politischer geworden, sagt Schmitt dazu selber.

Wider den Obskurantismus

Das drückt sich bereits im Titel „Mischkonsum“ aus, den er für die Neustadter Ausstellung gewählt hat, die sich im übrigen mit Ausnahme einiger Papierarbeiten ganz auf Malerei konzentriert. Der Begriff bezeichnet die gleichzeitige Wirkung unterschiedlicher Einflüsse und wird hier übertragen auf die zunehmende Vermischung von Evidenz und gefühlter Wahrheit in öffentlichen Diskursen. Schmitt studierte neben Kunst auch Biologie, und kaum etwas scheint ihn als Naturwissenschaftler mehr zu stören als Pseudowissenschaften, Esoterik und Obskurantismus. Viele Bilder in der Ausstellung setzen sich mit dieser Thematik auseinander, etwa „Lulurchi (fundamental)“, das die antidarwinistischen Positionen der Evangelikalen durch den Kakao zieht: Ein T-Rex beißt da in einen Apfel – es ist nämlich die Zeit vor dem biblischen Sündenfall, als selbst eines der größten Raubtiere der Erdgeschichte noch vegan unterwegs war ...

„Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, niemand hat das Recht auf eigene Fakten“, findet sich passend als Zitat im Bild „Zwischenzeit“, mit 3,40 x 2,80 das größte Werk in der Schau. Das Thema der in der Art eines Flügelaltars aufgebauten Mischtechnik ist die Spaltung der Gesellschaft in Rechts und Links, wobei Schmitts Sympathien ganz eindeutig zu verorten sind. Rechts finden sich unter anderem Musk, Trump und Höcke in direkter Nachbarschaft zu Hitler. Das Zitat zu den Fakten wiederum ist ausgerechnet Robert Habeck in den Mund gelegt, dem bösen grüne Mann mit dem „Heizungshammer“. Das gefällt natürlich nicht jedem.

Ja, in der jüngeren Vergangenheit habe sich so mancher Galerist wegen weltanschaulicher Differenzen von ihm getrennt oder umgekehrt, berichtet Schmitt. Obwohl Eindeutigkeit in seinem Œuvre eigentlich nach wie vor eher die Ausnahme bleibt. Was einen viel direkter anspringt, sind der Humor, die Ironie und die fast kindliche Freude am Fabulieren, verbunden mit einer großen Offenheit, die viel Raum für unterschiedliche Lesarten bietet und gerade deshalb international – von Miami bis Wien – so gut ankommt. Um diese Ambivalenz zu erhalten, habe er in jüngerer Zeit auch die beigesellten Texte in seinen Bildern deutlich reduziert – „damit die Leute wieder mehr gucken und nicht nur lesen“.

Dass der Mensch eine biologische Maschine ist, die auf Basis von Naturgesetzen funktioniert, ist für Schmitt allerdings nicht verhandelbar. Deshalb sieht es bei einigen der geöffneten Schädel, die in manchen der Bilder zu finden sind, auch eher pflanzlich als organisch aus. Denn ob der Mensch wirklich über einen freien Wille verfüge, sei doch sehr die Frage.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Mischkonsum“ wird am Freitag, 13. März, um 19 Uhr in der Villa Böhm in Neustadt eröffnet. Der Künstler ist anwesend. Für Musik sorgt die Cellistin Regina Wilke. Die Schau läuft danach bis 29. März, Öffnungszeiten: donnerstags und freitags 15–18 Uhr, samstags und sonntags 14-18 Uhr.

