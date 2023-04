Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Foto und seine Geschichte: Es war 1976, als der Neustadter Radsportler Gregor Braun bei den Olympischen Spielen in Montreal die Goldmedaille in der Einer- und in der Mannschaftsverfolgung gewann. Und ebenfalls 1976, aber am Jahresende, tanzte er mit der erfolgreichen Skirennfahrerin Rosi Mittermaier.

Es sei „irgendwas zwischen Foxtrott und Walzer gewesen“, versucht sich Gregor Braun heute zu erinnern, welchen Tanz er seinerzeit mit der Wintersportlerin bei der Wahl zum Sportler des Jahres 1976 in