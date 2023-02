Alle Neustadter Haushalte erhalten gerade die von der Stadtverwaltung herausgegebene Broschüre „Was tun in Notsituationen“. Das 16-seitige Heft soll für die Katastrophenvorsorge sensibilisieren.

Ein Thema sind die neuen Warnsirenen, die eine Fachfirma aus Nordrhein-Westfalen Anfang März installiert. Was deren verschiedene Signale bedeuten, wird im Notfall-Heft erklärt. Wie sie klingen, ist außerdem unter www.neustadt.eu/sirenensignale zu hören. Zum Beispiel sollte man beim auf- und abschwellenden Heulton das Radio für mehr Infos zu einer akuten Gefahr einschalten.

Mit den bisherigen Sirenen war die Flächenabdeckung in Neustadt lückenhaft. Neben der besseren Schallausbreitung gehört zu den Vorteilen der 20 neuen Sirenen, dass sie mit Akkus funktionieren und Sprachdurchsagen ermöglichen. So können Infos und Handlungsanweisungen auch bei Stromausfall kommuniziert werden. Zusätzlich gibt es eine Anbindung an Landes- und Bundesbehörden, die eigenständig und ohne Zeitverlust ebenfalls Warnungen verbreiten können. Das neue Sirenensystem kostet 400.000 Euro. Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt davon 76.000 Euro. Ein erster Probealarm wird rechtzeitig angekündigt.

Kompakte Tipps

Neben der Bevölkerungswarnung über Sirenen benennt die Notfall-Broschüre etliche weitere Aspekte des Katastrophenschutzes. „Wir möchten mit den kompakten Infos, Tipps und Verhaltensregeln die Menschen besser auf einen möglichen Krisenfall vorbereiten, der ja leider immer eintreten kann – ganz unabhängig von der Energiekrise in diesem Winter“, sagt Oberbürgermeister Marc Weigel.

Beispielsweise wird erklärt, welche Folgen ein längerer Stromausfall hat, wie man sich darauf vorbereiten kann und wie man auch beim Ausfall des Telefonnetzes in Notfällen Hilfe holt. Fällt zudem im Winter großflächig die Wärmeversorgung aus, stehen verschiedenen Hallen als Wärmeinseln bereit.

Gestiegene Anforderungen

„Angesichts dramatischer Naturkatastrophen in den vergangenen Monaten und unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs sehen wir erheblich gestiegene Anforderungen an den Zivilschutz und die Katastrophenvorsorge. Daher optimieren wir seit einiger Zeit unsere Ressourcen und Strukturen“, so Weigel. Er verweist aber auch darauf, dass es trotz der behördlichen Anstrengungen im Ernstfall die Unterstützung aller braucht. Daher soll die Notfall-Broschüre die Bevölkerung dazu ermutigen, selbst Vorkehrungen für die persönliche Sicherheit zu treffen.

Insgesamt allerdings sieht der OB Neustadt gut vorbereitet und technisch gerüstet für den möglichen Ernstfall. Besonders stolz sei die Stadt auf ihre Blaulichtfamilie aus Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, Polizei und Bundeswehr. Auf sie alle sei Verlass. Sehr viel geleistet habe in den vergangenen Monaten auch der wegen der Gasmangellage eingerichtete Krisenstab der Stadtverwaltung.

Internet

Online abrufbar ist die Broschüre unter www.neustadt.eu/katastrophenschutz