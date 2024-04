Die Georg-von-Neumeyer Realschule Plus bietet seit diesem Schuljahr ein neues Wahlpflichtfach: „Alltag und Lebensgestaltung“ soll den Jugendlichen konkretes Wissen an die Hand geben, das ihnen später als Erwachsene weiterhilft. Ein Besuch im Klassenzimmer.

„Die Schule bereitet nicht auf das wahre Leben vor“: Diesen Satz hat wahrscheinlich jeder, so oder so ähnlich, schon das ein oder andere Mal gehört. An der Georg-von-Neumeyer Realschule Plus kann man das seit letztem Jahr allerdings nicht mehr behaupten. „Alltag und Lebensgestaltung“ heißt das neue Fach der Neustadter Schule. Wie der Name vermuten lässt, dreht es sich um alles, was im späteren Leben der Schüler einmal wichtig werden könnte.

Lehrerin Uscha Pfeiffer-Brecht unterrichtet das Fach nicht nur, sie hat es auch selbst entwickelt. „Die Schulen wurden von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) angehalten, künftig eigene Wahlpflichtfächer anzubieten. Ich hatte das Konzept für das Fach bereits ausgearbeitet und stellte es dann der Schulleitung vor“, berichtet sie. Dieser hätten die Ideen der Lehrerin gefallen, und so wurde das Fach letztes Jahr in den Stundenplan aufgenommen.

Hilfestellung bei Handyvertrag

Ab der siebten Klasse können sich die Schüler neben drei anderen schuleigenen Wahlpflichtfächern für „Alltag und Lebensgestaltung“ entscheiden. Zwei Stunden pro Woche unterrichtet Pfeiffer-Brecht das neue Fach. Die Inhalte sind äußerst vielfältig. „Es geht um gesunde Ernährung, Hygiene, Haushaltsführung, Politik oder darum, wie ich einen Handyvertrag abschließe“, fasst die Lehrerin zusammen. Bei der Entwicklung des Fachs habe sie sich gefragt: „Was braucht ein junger Mensch, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen?“ Auch aktuelle Themen werden im Unterricht aufgegriffen. „Wenn wir etwas Wichtiges in den Nachrichten sehen, können wir sicher sein, dass wir nächste Stunde mit Frau Pfeiffer-Brecht darüber sprechen“, erzählt Schüler Valentin.

Derzeit geht es etwa anlässlich der bundesweiten Demos gegen Rechts um Demokratie und ihren Erhalt. Statt auf Frontalunterricht setzt Pfeifer-Brecht auf selbstständiges Lernen. In zwei Gruppen erarbeiten die Schüler anhand von Beispielen die grundsätzlichen Funktionsweisen unserer Demokratie. Eine der Gruppen überlegt, wie sie selbst einen Wandertag organisieren könnten. „Es müssen Vorschläge gesammelt und Argumente vorgebracht werden, und dann stimmt man am besten ab“, schlagen die Schüler vor. Die zweite Gruppe plant einen Handytag für die Schule. „Auch hier sollte man abstimmen, um zu sehen, wer das überhaupt möchte“, so ihr Schluss. Die Gemeinsamkeiten der Fallbeispiele hat die Klasse schnell gefunden: Es wird demokratisch entschieden.

Jobchancen verbessern

Wie genau das in der Politik funktioniert, wird im Anschluss in einem Tafelbild zusammengefasst. Jeder wirft sein Wissen ein, das Interesse der Klasse am Thema Demokratie scheint groß. Doch wer so fleißig mitarbeitet, der braucht auch mal eine Pause. „Bitte alle Fenster einmal öffnen“, heißt es von Pfeiffer-Brecht. Jetzt ist Zeit, um frische Luft zu schnappen. Zur Entspannung und Konzentrationsförderung macht die Klasse unter Anleitung ihrer Lehrerin dabei ein paar Gymnastikübungen.

Bei den Schülern stoßen die Methoden von Pfeiffer-Brecht auf großen Anklang. „Wenn man beispielsweise Fragen zu Themen aus den Nachrichten hat, kann man sie hier immer stellen“, freut sich Valentin. „Jeder kann hier seine Meinung sagen“, wirft Mitschülerin Jolina ein. Sadie erhofft sich durch das Fach „bessere Chancen auf einen Job“, und Jessica bezeichnet den Unterricht als „etwas ganz Besonderes“.

„Bedürfnisse haben sich geändert“

Für Pfeiffer-Brecht ist es an der Zeit, dass sich am deutschen Schulsystem etwas ändert und besser auf die Lebenssituation der Schüler eingegangen wird. „Heutzutage haben Schulfächer immer weniger Überschneidungen mit dem Alltag der Jugendlichen. Deren Bedürfnisse haben sich einfach geändert“, so die Meinung der Lehrerin. Das liege an vielen Aspekten, unter anderem an der fortschreitenden Digitalisierung im Alltag der Schüler. „Das Schöne an dem Fach ist es, dass wir hier mit dem arbeiten, was die Schüler selbst mitbringen.“