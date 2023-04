Die Eisläden haben geöffnet. Eine Umfrage zeigt: Die Kugel Eis wird auch in diesem Jahr wieder teurer. Welche Sorten es gibt und wie viel eine Kugel in den einzelnen Eisdielen kostet.

Strahlende Sonne, aber gefühlt Minusgrade bei frostigem Wind. Jetzt ein Eis auf die Hand? Geht gar nicht, ist der erste Gedanke. Doch weit gefehlt. Was ein echter Eis-Fan ist, den schrecken keine äußeren Bedingungen. Sogar am verkaufsoffenen Sonntag, als die Sonne in der Neustadter Innenstadt Seltenheitswert hatte, waren die Eisdielen stark gefragt. Logisch, dass sie auch entsprechend vorbereitet sind. Die Devise lautet vom Klassiker Zartbitter bis zur Geschmacksrichtung Giotto.

Bei Eis-Bertolini steht allerdings noch nicht das gesamte Programm. Im Sommer kämen weitere Sorten dazu, erzählt Inhaber Mauro Bertolini. Die Auswahl schmälert das nicht wirklich. Passend zur Mandelblüte gibt es beispielsweise das neue Mandel-Kirsch-Eis. Darüber hinaus feiern Sorten wie salziges Karamell und Nougat-Waffel in diesem Jahr Premiere. Schlecht wird die zartschmelzende Gaumenfreude übrigens nicht, auch wenn das Wetter nicht so mitspielen sollte. „Man muss es nur richtig lagern, weil es nicht schmelzen darf“, erklärt Bertolini. Er kühlt sein Eis deshalb tagsüber auf minus 14 und nachts auf bis zu minus 17 Grad.

Die Bertolini-Eistheke. Foto: sinr

Rohstoffe teurer

Neustadter Eis-Fans werden aber auch schnell merken: Im Vergleich zum vergangenen Jahr müssen sie 2023 für ein Bällchen Eis tiefer in die Tasche greifen. „Wir mussten erhöhen“,bestätigt Mauro Bertolini, und zwar auf 1,50 Euro je Kugel, die dafür größer seien. Ein weiterer kleiner Trost aus seiner Sicht: Ab diesem Jahr werden die dünnen Presswaffeln durch die traditionellen, dickeren Eiswaffeln ersetzt.

Die Preiserhöhung sei nötig gewesen, da sich fast alle Kosten erhöht hätten, so Bertolini: für das Personal, die Energie und die Rohstoffe. Den anderen Eisdielen in der Innenstadt ergeht es ähnlich. Bei Eis-Vannini musste um zehn Cent aufgeschlagen werden, dort kostet die Kugel nun 1,30 Euro, wie Verkäuferin Elena Wammes erklärt. „Alles ist teurer geworden. Es gibt nichts, was gleich geblieben ist“, sagt sie.

Noch gibt es nicht alle geplanten Eissorten bei Eis-Vannini: Elena Wammes verrät, dass noch fruchtige Sorten folgen. Foto: sinr

Und in Venedig?

Um 20 Cent auf 1,40 Euro ist der Preis je Bällchen Eis im Manarin’s gestiegen. Die Eisdiele ist am Montag trotzdem gut gefüllt. Nach Schulschluss kämen stets viele Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums vorbei, berichtet Eisverkäuferin Emily Eranzoe. Auch Gästeführerin Angelika Haigis isst besonders gern Eis in Neustadt, auch bei Manarin’s. „Es sind große Kugeln“, sagt sie und berichtet von ihrer jüngsten Tour nach Venedig, wo das Bällchen Eis erst ab 2,50 Euro zu haben sei.

Alle Eisdielen haben pro Bällchen aufgeschlagen. Foto: sinr

Auch wenn die gestiegenen Produktions- und Personalkosten also über höhere Preise gedeckt werden müssen: Eis geschleckt wird trotzdem immer gerne. Im Manarin’s vor allem das Zitrone-Basilikum-Eis, wie Verkäuferin Eranzoe weiß. Neu zu haben seien vor allem Nusssorten – wie Macadamia, Erdnuss und Walnuss-Feige.

Vor allem das Zitrone-Basilikum-Eis ist im Manarin’s beliebt. Foto: Rebecca Singer

Immer etwas Besonderes

Auf besondere Eissorten setzt auch der Eissalon De Rossi. Die Dauerbrenner dort: Lavendel, Ingwer und Schoko-Zimt. Im September soll dann wieder das Elwedritsche-Eis mit Kastanien und Schokostückchen dazukommen, sagt Sonja Mastrorocco. Das Eis werde noch manuell aus der Eismaschine geschöpft. Aber auch an De Rossi sind die Kostensteigerungen nicht vorbeigegangen, liegt der Preis pro Kugel nun bei 1,40 Euro. Mastrorocco nennt nur ein Beispiel von vielen: Im Vergleich zur Zeit vor dem Ukraine-Krieg habe sich der Preis für einen Sack Zucker verdoppelt.

Während bei De Rossi und Manarin’s seltene Eissorten das Rennen um die begehrteste Kugel gewinnen, sind es im Eiscafé La Piazza Klassiker wie Zartbitter, Haselnuss oder Joghurt. Neue Sorten gibt es aber auch. „Die Geschmacksrichtungen Snickers, Giotto, Oreo und Eierlikör“, zählt Verkäuferin Alexandra Oliveira auf. Und der Preis? 1,50 Euro das Bällchen.

Noch ein Geheimnis

Auf bekannte Süßigkeiten, wie eben Snickers oder Oreo-Kekse, als Eissorte setzt auch Eis-Vannini. Dort sollen sich Eis-Freunde bald über Hanuta-Eis freuen können und weitere Kreationen folgen. Auf welche genau, will sich Elena Wammes aber noch nicht festlegen: „Wir testen, was am besten schmeckt. Vielleicht etwas Fruchtiges ...“