Wie enttäuschte Erwartungen das gesellschaftliche Klima vergiften können.

Ein Mann steht vor meiner Tür. Zugegeben: Zuerst bin ich skeptisch, vermute, er will Geld. Doch dann schaue ich in ein freundliches Gesicht. Und es stellt sich heraus: Da ist vor Kurzem jemand in unseren Ort gezogen und sucht einfach Kontakt. Über den Pfarrer? Wer macht das heute noch? Wer erwartet noch was von der Kirche?

Dieser Mann schon. Ich lade ihn ein in einen Gesprächskreis. Es stellt sich heraus: Er ist Muslim, aber sehr interessiert an unserer Kultur und unseren Werten. Ich bin beeindruckt. Da traut sich einer, der nicht aus Deutschland stammt, ganz offen zu reden. Und er zeigt großen Respekt, ist dankbar, in einer Demokratie leben zu dürfen. In seinem Heimatland saß er im Gefängnis, nur weil er offen seine Meinung gesagt hatte.

Verunsicherung spürbar

Wird jetzt alles gut für diesen Mann? Manches schon, aber sicher nicht alles. Obwohl wir im Vergleich zu anderen Ländern noch einen sehr hohen Lebensstandard haben, lässt sich eine große Verunsicherung spüren. Rettungskräfte, die mit großem Einsatz unterwegs sind, werden bedroht. Parteien, die offen demokratische Prinzipien infrage stellen, erhalten große Zustimmung aus der Bevölkerung.

Und das hat vermutlich auch mit diesem beliebten Satz zu tun: „Alles wird gut.“ Er führt zu hohen Erwartungen. Werden sie nicht erfüllt, erzeugt dies Unzufriedenheit bis hin zur Aggression. Kürzlich sagte ein junger Psychologe in einem Fernsehinterview, er beobachte einen toxischen Positivismus. Die Leute seien nicht mehr darauf eingestellt, dass auch Einschränkungen, Umwege und schwierige Erfahrungen uns weiter bringen können. Enttäuschte Erwartungen vergiften das Klima.

Gott als Begleiter

Von einem Mann der Bibel möchte ich noch erzählen. Er heißt Jakob. Und zuerst schien ihm alles zu gelingen. Doch dann gab es Streit in der Familie, so massiv, dass er fliehen musste. Auf der Flucht erinnert er sich wieder an Gott. Sollte der ihm helfen können? Ja, er erhält eine Zusage. Aber nicht „Alles wird gut“, sondern: „Du hast einen Weg vor dir, auf dem ich dich begleite.“

Könnte das nicht auch in unsere Situation hinein sprechen? Wir haben einen schwierigen Prozess vor uns. Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel. Doch Angst und Unzufriedenheit sind keine guten Ratgeber. Wir alle, und das gilt auch für die Kirchen, sollten uns leiten lassen von dieser Zusage Gottes: „Ihr habt einen Weg vor euch, auf dem ich euch begleite.“ Unsere Gesellschaft muss nicht auseinanderbrechen. Wir haben die Chance, uns neu auf unsere Werte zu besinnen. Mit Gottes Hilfe.