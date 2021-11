Wie man den Buß- und Bettag für sich selbst nachholen kann.

Am vergangenen Mittwoch war Buß- und Bettag. Ich gehe davon aus, dass vielen das nicht im Bewusstsein war, wenn sie es denn überhaupt wussten. Bis zum Jahr 1994 war dieser kirchliche Gedenktag ein arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag, auch in den neuen Bundesländern.

Ab 1995 wurde er als arbeitsfreier Tag gestrichen, um die Mehrbelastung der Arbeitgeber nach der Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung auszugleichen. Seitdem hat er zunehmend an Bedeutung und an Aufmerksamkeit verloren. Schade eigentlich. Denn er ist mehr als ein kirchlicher Feiertag, er ist sozusagen ein persönlicher, ein intimer Tag zum Innehalten und Nachdenken.

Leidvolle Erfahrungen

„Alles wieder gut!?“ – Das war und ist das Motto der Buß- und Bettages in diesem Jahr. Diese Nachricht wird so oft gesagt oder vielleicht auch als WhatsApp-Nachricht verschickt, im Alltag, zu Familienmitgliedern, zu Freundinnen und Freunden, zu Menschen, denen man vielleicht nur kurz begegnet war.

Der Auslöser, diesen Satz zu sagen, sind meist leidvolle Erfahrungen, Beziehungsstörungen oder Streiterlebnisse, persönliche Schuldgefühle. In der Hetze des Alltags geraten die Begebenheiten und die Gefühle, die sie auslösen, schnell in Vergessenheit. Aber tatsächlich ist so Manches durch einen eilig dahin gesagten Satz nicht wirklich wieder gut. Es bleiben Verletzungen, die verheilen, aber trotzdem Narben hinterlassen.

Es bleiben Schuldgefühle, wenn man einem nahestehenden Menschen durch eine unbedachte Äußerung weh getan hat. Es bleibt Trauer, für die man schwer Worte findet, wenn man erleben muss, wie Nachbarn einen lieben Menschen verlieren. Es bleibt Entsetzen, wenn man um sich herum Unfassbares geschehen sieht. Alles das bleibt, aber es ist allemal besser, nicht einfach darüber hinweg zu gehen, sondern hinzuhören, hinzusehen, mitzufühlen, mit zu schweigen. Und damit Menschen erleben zu lassen, dass sie nicht alleine sind.

Kurz innehalten

Grund genug also, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um innezuhalten und nachzudenken. Was offen ist, was im Argen liegt, und was ich vielleicht in Ordnung bringen könnte. Im Gespräch mit einem Menschen, im Gespräch mit mir selbst oder im Gespräch mit Gott. Versuchen Sie es. Es ist dann auch nicht so schlimm, wenn sie den Buß- und Bettag am Mittwoch „verpasst“ haben. Das geht auch heute oder morgen noch.

Der Autor

Gerd Rieger, Gemeindediakon in Hambach