Im Herrenhof in Mußbach zeigte die Mannheimer Compagnie um den kanadischen Choreografen Eric Trottier am Samstag mit „Now is not a moment“ eine poetische Studie über das Hier und Jetzt – flüchtig, widersprüchlich und voller Möglichkeiten.

Eine geräumte Baustelle als Bühne. Da wo sonst Vernissagen-Publikum in der Herrenhof-Kunsthalle zwischen Kunstwerken wandelt, nehmen fünf Tänzerinnen und Tänzer Aufstellung im Dunkel. Verwurzelt am Platz wandern wellenartige Bewegungen durch den Körper. Die Gruppe als kollektiver Organismus. Während ihrer einstündigen Performance werden sie fließende Dynamiken erforschen, fragile Balancen ausloten und Floorwork mit intensiver Tuchfühlung zelebrieren. Selbst in Momenten der Ablösung bleiben sie miteinander verbunden. Hörbarer Atem als Pulsgeber, eingebettet in einen sphärischen Klangteppich (Musik: Peter Hinz). Kreatürlich, pflanzenhaft das Ganze. Die silbergrauen, science-fiction-artigen Kostüme (Heinz-Jürgen Walther) reflektieren winzige Lichtpunkte.

„Am Anfang war das Licht und der Sound“, wird Eric Trottier später sagen. Daraus entwickelt der Choreograf eine eigene Bewegungssprache, die Körper, Raum und digitale Bildwelten miteinander verschränkt. Seit sechs Jahren arbeitet der Choreograf mit Medienkünstler Benjamin S. Jantzen zusammen. Gemeinsam entwickeln sie eine Gesamtästhetik, Zielrichtung: Gesamtkunstwerk. Laserlinien schneiden durch den Raum, Projektionen lösen Wände auf, Schattenrisse vervielfachen die Körper. Der Bühnenraum wirkt entgrenzt – ein fließendes Environment, in dem Oben und Unten, Nähe und Ferne verschwinden. Trottier beschrieb seine Arbeitsweise einmal so: „Ich will ein Maler sein – aber live“.

Fünf Körper auf der Reise durch den Raum

In dieser Landschaft aus Sound und Licht agieren drei Tänzerinnen und zwei Tänzer: Leticia Conduto, Enora Gemin, Miriam Markl, Lorenzo Ponteprimo und Tobias Weikamp. Sie bewegen sich wie ein gemeinsamer Organismus durch den Raum – ein Kollektiv, das dennoch Individualität zulässt. Körper rollen über den Boden, gleiten in Slowmotion, finden immer wieder in fließende Wiederholungen zurück. Viel Bodenarbeit, viel Atem, hörbar und körpernah. Immer wieder Berührungen, viel Tuchfühlung, als würden sie sich gegenseitig vergewissern: Wir sind noch da.

Trottier arbeitet dabei stark mit Improvisation: „Wie bei einem Jazzkonzert“, sagt er, gebe er Impulse, Richtungen, Atmosphäre – doch den Weg dorthin finden die Tänzer selbst. Das Ergebnis wirkt wie eine fortlaufende Erkundung: fünf Körper auf gemeinsamer Reise durch den Raum der Möglichkeiten. Im Titel „Now is not a moment“ manifestiert sich Trottiers philosophischer Ansatz. Das Jetzt ist kein feststellbarer Punkt, sondern ein Zustand im Fluss. Die Arbeit knüpft an das Vorgängerprojekt „Solastalgia“ an, das sich mit der seelischen Erschütterung angesichts zerstörter Umwelt beschäftigte und ebenfalls schon in der Reihe „ Neustadt moves“ zu sehen war (vor ziemlich genau drei Jahren, ebenfalls im Herrenhof). Auch hier steht die große Frage im Raum: Wie weiterleben in Zeiten von Polykrise, Klimawandel und wachsender globaler Unsicherheit?

Antworten liefert das Stück – entstanden in sechs Monaten intensiver Proben – nicht direkt. Stattdessen öffnet es Denk- und Imaginationsräume. Während die Tänzer in wellenartigen Bewegungen durch Licht und Nebel gleiten, entstehen im Kopf des Publikums eigene Geschichten.

Nach 60 intensiven Minuten ernten Macher und Akteure langanhaltenden Applaus. „Now is not a moment“ ist weniger Erzählung als sinnliche Versuchsanordnung – ein poetisches Zusammenspiel aus Körper, Technologie und Philosophie, das das Publikum in einen schwebenden Zustand zwischen Gegenwart, Erinnerung und Zukunft versetzt. Gerade darin liegt seine stille, eindringliche Kraft. Wenn Raum, Licht und Tanz ineinander übergehen, wird Tanz zur begehbaren Denkbewegung.