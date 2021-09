Wie engelsgleiche Wegbegleiter einen Neubeginn versüßen können.

In dieser Woche hat für Kinder und Jugendliche die Schule wieder neu gestartet. Darunter befanden sich auch die Kinder, die stolz mit ihrer Schultüte in die erste Klasse marschierten. Für viele ältere Schüler:innen ist dieser Schulbeginn auch besonders, denn nach zwei Lockdowns hoffen sie auf Normalität und wollen jetzt die Chance auf einen Neustart nutzen. Auch die angehenden Student:innen stehen in den Startlöchern, haben die Zusage für einen Studienplatz und suchen nun nach einem Zimmer oder einer Wohnung. Alles auf Neuanfang! Andere wiederum halten ihren Rentenbescheid in der Hand und starten nun in einen anderen Lebensabschnitt, der neue Herausforderungen stellt.

Die Winzer holen derzeit ihre Ente ein, die Fässer sind vorbereitet, um den neuen Jahrgang aufzunehmen und die Arbeit im Keller ist auf Neustart ausgerichtet.

Woher kommen Mut und Kraft?

Auch die Menschen an der Ahr oder in anderen Katastrophengebieten dieser Erde, die Flüchtlinge aus Afghanistan, sie alle erleben derzeit Momente des Neubeginns, wenngleich ihr Neustart unvorhergesehen und nicht freiwillig passiert.

Immer wieder gibt es Momente in unserem Leben, in denen wir herausgefordert sind, neu zu beginnen. Und ich frage mich: Woher nehmen wir den Mut und die Kraft, immer wieder solche Startsituationen zu meistern?

Aus Vergangenheit lernen

Hermann Hesse schreibt in seinem Gedicht „Stufen“, dass in jedem Anfang ein Zauber liegt, der uns weiterhilft im Leben. Ja, das kann ich nachvollziehen, wenn ich den Neustart mitgestalten kann, wenn ich mich frei entscheide, welchen Weg ich gehen möchte. Aber wie erleben das die Menschen, die gerade vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und nicht sehen können, wie es weitergehen kann? Was ermutigt Menschen, die nach schwerer Krankheit langsam ihre Kräfte wieder aufbauen müssen?

Vielleicht lernen wir aus der Vergangenheit und denken an diejenigen, die in schwierigen Situationen mit dem Wiederaufbau von verwüsteten Städten begonnen haben. Die sich nicht unterkriegen ließen und durch die Solidarität mit anderen und gemeinsames Tun aus der Krise herausfanden und letztendlich neu beginnen konnten. Lernen wir auch aus der Erfahrung der Solidarität und Unterstützung im Ahrtal und anderswo, als Menschen ungefragt kamen und geholfen haben und immer noch helfen.

Auf Hilfe angewiesen

Für diese Bilder bin ich dankbar, weil sie uns Mut machen. Wir Menschen brauchen Wegbegleiter, in all unseren Startpositionen. Dass es diese Menschen gibt, ist für mich ein Geschenk. Es sind die Engel des Lebens, die oft ganz unerwartet auftauchen. Der Gedanke, dass Gott einen Engel schickt, der mir helfen kann, den Weg zu meistern, finden wir in einigen Geschichten der Bibel wieder. Sie zeigen, dass der Mensch schon immer auf die Hilfe anderer angewiesen war.

Allen, die in diesen Tagen einen Neustart wagen, die neu beginnen müssen, weil etwas zerbrochen ist, die sich mit neuen Ideen ins Leben stürzen, wünsche ich gute Wegbegleiter und kleine Engel, die weiterhelfen, wenn der Start nicht gleich gut gelingt. Bleiben Sie behütet.

Die Autorin

Silke Kessler, Klinikseelsorgerin am Pfalzklinikum Klingenmünster