Für Menschen, die an Allerheiligen, 1. November, ihrer Angehörigen gedenken wollen, aber keine Grabstätte in Neustadt haben, bietet die Pfarrei Hl. Theresia von Avila eine Andacht an. Sie findet am Dienstag , 16 bis 16.30 Uhr, im Weidendom an der Wallgasse, Höhe Roxy Kino, statt.