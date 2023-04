Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schubladen sind positiv besetzt. In ihnen kann man so ziemlich alles unterbringen, ordentlich sortiert oder unordentlich durcheinander. Wer „in Schubladen denkt“, ist allerdings jemand, der in Kategorien einteilt, Vorurteile hat. Um beide mit Schubladen verbundenen Assoziationen geht es in dem Programm „Wenn Schubladen denken könnten“, mit dem die Kabarettistin und Schauspielerin Eva Eiselt beim Kleinkunstverein Reblaus gastierte.

Mit Schwung sprang Eiselt auf die Bühne in der Gimmeldinger Meerspinnhalle. Weil eine technische Rückkopplung den dynamischen Eindruck etwas beeinträchtigte, wiederholte sie den