Das Roxy-Kino zeigt im Rahmen des Europäischen Filmfestivals der Generationen den Dokumentarfilm „Über Grenzen“. Er erzählt die Geschichte von Margot Flügel-Anhalt und ihrer Tour durch 18 Länder.

Mit 64 Jahren setzt sich Margot Flügel-Anhalt zum ersten Mal in ihrem Leben auf ein Motorrad – und fährt einfach los. Ihre Reise führt sie von einem kleinen Dorf in Nordhessen aus über 117 Tage und 18.046 Kilometer durch Osteuropa und Zentralasien. Der Dokumentarfilm „Über Grenzen“ erzählt die Geschichte ihres Abenteuers und ist am Mittwoch, 14. Oktober, um 18 Uhr im Rahmen des Europäischen Filmfestivals der Generationen im Roxy-Kino zu sehen. Nach dem Film laden die Protagonistin sowie Anika Jeffries, städtische Koordinatorin der kommunalen Unterstützungsangebote für ältere und Menschen mit Einschränkungen, zu einem Publikumsgespräch ein.

Auf ihrer kleinen Reiseenduro mit nur 125 Kubik überquert Flügel-Anhalt nicht nur die Grenzen von 18 Ländern, sondern auch die zwischen Menschen fremder Sprache und Kultur – vor allem aber ihre eigenen: Allein unterwegs, vorbei an atemberaubend schönen wie rauen Landschaften, über die Wolga und das Pamir-Gebirge, unter anderem durch Polen, die Ukraine, Tadschikistan, Iran und die Türkei. Oft weit entfernt von Menschen und Zivilisationsmerkmalen, quer durch atemberaubenden Landschaften.

Auch technische Probleme, Stürze auf schlechten Straßen und ein tödliches Attentat auf andere Reisende am Hindukusch gehören zu den prägenden Erlebnissen ihrer Tour. Doch trotz aller Widrigkeiten bleibt die Seniorin „on the road“, um Grenzen zu überwinden – geografische, aber auch jene in den Köpfen. Der Eintritt kostet 8,50 Euro. Senioren zahlen 7,50 Schüler und Studenten 6,50 Euro.