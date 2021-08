In der Maikammerer Straße sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in ein Weingut sowie in eine Vinothek eingebrochen. Dabei haben sie jeweils ein Fenster aufgebrochen, sind in das Gebäudeinnere gelangt und haben dort in allen Räumlichkeiten das Mobiliar nach Bargeld durchsucht. Die Gesamtschadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei bei mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, oder mit der Kriminalpolizei Landau, Telefon 06341 2870, in Verbindung zu setzen.