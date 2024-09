Am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein BMW aus einer Parkbox in der Weinbergstraße rückwärts ausparkte und gegen ein auf der anderen Straßenseite stehendes Auto stieß. Danach flüchtete der BMW-Fahrer zwar. Aber da die Zeugen sein Autokennzeichen abgelesen hatten, konnte ihn die Polizei ermitteln und in seiner Wohnung antreffen. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.