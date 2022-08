Mit 1,6 Promille kam am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein 68 Jahre alter Radfahrer in der Marktstraße von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Hoftor. Hierbei erlitt der Mann trotz seines Helms Kopf- und Armverletzungen und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Das teilt die Polizei mit. Wegen seiner Alkoholisierung wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei appelliert an die Radfahrer: Ein Helm kann bei einem schweren Sturz die Gesundheit oder sogar das Leben retten.