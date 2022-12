Durch den Hinweis eines Abschleppunternehmens hat die Polizei am Samstag in Neustadt einen Mann erwischt, der einen Unfall vertuschen wollte. Laut Polizeibericht meldete der Abschleppdienst gegen 23.30 Uhr einen Auftrag in der Nähe des ehemaligen Steinkreisels. Das Auto weise allerdings erhebliche frische Unfallschäden auf. Vor Ort fanden die Beamten heraus, dass ein 55-Jähriger aus Bad Dürkheim wohl gegen eine Überquerungshilfe an der K21 gefahren war und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Ein Grund könnte sein Alkoholpegel gewesen sein: Ein Atemalkoholtest ergab 0,65 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, gegen ihn wird nun ermittelt. Durch den Unfall hat der BMW laut Polizei nur noch Schrottwert, an der Überquerungshilfe entstand ein Schaden von rund 600 Euro.