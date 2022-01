Das hätte übel enden können: Der Polizei sind am späten Freitagabend drei Personen gemeldet worden, die auf einem Baustellengelände in der Manfred-Vetter-Straße in Neustadt einen Baukran hochklettern wollten. Vor Ort entdeckten die Polizisten nach eigenen Angaben gegen 22.20 Uhr drei leicht alkoholisierte Heranwachsende auf dem Kran. Als die Polizeibeamten sie ansprachen, kletterten sie wieder hinab – glücklicherweise unbeschadet. Die Polizisten erteilten den Heranwachsenden einen Platzverweis und wiesen sie mit deutlichen Worten auf ihr lebensgefährliches Verhalten hin, bevor sie sie vom Gelände begleiteten. Die drei Personen müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten.