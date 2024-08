Ein 60 Jahre alter Mann ist am Sonntag nach einem Sturz mit dem Fahrrad im Neustadter Mandelring ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde sie am Sonntag gegen 18.15 Uhr von Anwohner informiert, dass zunächst ein Knall zu hören war und anschließend ein Mann neben einem Fahrrad auf der Straße lag. Der Radfahrer war laut Polizei zunächst ohne Bewusstsein, eine Kopfwunde war sichtbar. Der 60-Jährige, der offensichtlich keinen Fahrradhelm trug, wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund starken Alkoholgeruchs wurde später ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab den Angaben zufolge 1,72 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.