Einen Autofahrer, der mit einem platten Reifen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Lachen-Speyerdorf unterwegs war, meldeten laut Polizei aufmerksamen Zeugen am Montag gegen 15 Uhr. Der augenscheinlich betrunkene Fahrer wankte in den Markt. Als die Polizeistreife eintraf, kontrollierte sie den Mann an seinem Fahrzeug. Hierbei gab dieser an, seinen Reifen an einem hohen Bordstein beschädigt zu haben. Im Gespräch stellten die Beamten bei dem 46-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein entsprechender Schnelltest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.