Ein 50-Jährige hat nach einer Alkoholfahrt am Freitagmorgen in Neustadt zwei Strafanzeigen am Hals. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann von einer Funkstreife in der Landauer Straße kontrollierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, lediglich „einen kleinen Schluck Schnaps vor der Kontrolle“ zu sich genommen zu haben. Als Folge musste der 50-Jährige für eine Blutprobe mit auf die Dienststelle. Den Heimweg trat er zu Fuß an, da die Polizisten seinen Fahrzeugschlüssel sicherstellten. Der Mann muss sich nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Da er bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen konnte, wird jetzt zusätzlich ermittelt, ob er tatsächlich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.