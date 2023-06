Alkoholisiert mit seinem Auto in ein geparktes Fahrzeug gefahren ist laut Polizeibericht ein 58-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht am Mittwoch um 18.40 Uhr in der Talstraße in Frankeneck. Der Man war auf der Talstraße von Elmstein kommend in Fahrtrichtung Lambrecht unterwegs, als er einem entgegenkommenden bislang unbekannten Fahrzeug ausweichen musste. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und stieß frontal auf ein geparktes Auto. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 58-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,55 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein musste er abgeben. Zu dem entgegenkommenden Fahrzeug liegen laut Polizei bislang keinerlei Hinweise vor. Zeugen können sich mit sachdienliche Angaben zum Unfallhergang an die Polizeiinspektion Neustadt, Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de, wenden. Bei dem Verkehrsunfall ist ein Gesamtschaden von rund 12.500 Euro entstanden, teilt die Polizei weiter mit. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.