Die Polizei hat in der Nacht auf Montag einen Mann in der Konrad-Adenauer-Straße kontrolliert, dessen Rücklicht am Auto defekt war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 70-jährige Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 0,81 Promille. Ein weiterer Test auf der Dienststelle ergab einen geringeren Wert. Jedoch war er immer noch hoch genug, als dass der Mann mit einem einmonatigen Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen muss, so die Polizei.