Die Kurve verpasst hat laut Polizeibericht ein 48-Jähriger aus dem Raum Neustadt, als er am Mittwoch kurz vor Mitternacht aus Richtung Landau die A65 an der Ausfahrt Neustadt-Süd verlassen wollte. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit fuhr er jedoch in der Abfahrt geradeaus über den Grünstreifen und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,94 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 48-Jährige musste auf der Dienststelle eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.