Weil der Wagen viel zu schnell unterwegs war, als er in der Nacht auf Samstag in die Kirchstraße einbog, hat die Neustadter Polizei das Auto gestoppt und den 42-jährigen Fahrer kontrolliert. Ihrem Bericht zufolge roch er nach Alkohol, weigerte sich aber, freiwillig eine Atemalkoholtest zu machen. Daraufhin wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Bei einer Leibesvisitation wurde außerdem eine geringe Menge Kokain in einem Papierumschlag entdeckt. Gegen den 42-Jährigen wurden Verfahren wegen der Trunkenheit am Steuer und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.